Росздравнадзор отреагировал на слухи о дефиците инсулина в регионах

В последнее время появлялись сообщения о том, что в некоторых регионах России есть нехватка важных препаратов для диабетиков — «Апидра» и «Левемир». Но в Росздравнадзоре уверяют, что это не правда. Препараты стабильно поставляются и есть в наличии.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в некоторых областях есть дефицит инсулина, а поставки ожидаются только после праздников. Особенно отмечались такие перебои в Пензенской области, Якутии, Красноярске и Новосибирске.

Однако в Росздравнадзоре сообщили, что по проверкам остатки препаратов в этих регионах внушительные: в Пензенской области — более двух тысяч упаковок «Апидры» и около одиннадцати тысяч «Левемира»; в Якутии — 666 и 1 576; в Красноярске — 2501 и 5380; в Новосибирске — 4 832 и 11 712.

В ведомстве добавили, что следят за ситуацией постоянно и, если вдруг возникнут проблемы с лекарствами, жители могут позвонить по горячей линии.