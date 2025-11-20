В РАН сообщили, какая страна занимает ведущее место в развитии химиотерапии

Россия занимает ведущее место в развитии химиотерапии как направления борьбы с раковыми заболеваниями. Об этом говорил на проведенном в ТАСС открытом заседании научного совета Российской академии наук (РАН) "Науки о жизни", посвященном персонализированным подходам в терапии онкологии, председатель совета, академик РАН Владимир Чехонин.

«Уровень развития химиотерапии в нашей стране позволяет, учитывая то, что это является практически тем уровнем, который присутствует и в мире, [считать, что] Россия занимает свое, ведущее место в развитии химиотерапии в мировых подходах для лечения опухолевых заболеваний», — отметил Чехонин.

Среди направлений, которые могут называться базисом для развития химиотерапии, академик Чехонин назвал создание высокотаргетных препаратов, направленных на поражение именно и только раковых клеток, лечение опухолей на основе адъювантной (дополнительной послеоперационной) и неадъювантной терапии с применением высокотехнологичных методик расшифровки ДНК конкретного пациента, применение САR-терапии с использованием Т-лимфоцитов пациента для уничтожения раковых клеток.

Чехонин отметил, что научный совет, вероятно, предложит провести специализированное заседание президиума РАН, посвященное химиотерапевтическим аспектам.