В таблетках для похудения нашли смертельно опасный компонент

Капсулы Molecule стали хитом TikTok благодаря обещаниям «легкого похудения». Но расследование BBC показало: внутри вовсе не «натуральные травы», а сибутрамин — препарат, который давно запретили в США и Европе из-за риска инфарктов и инсультов.

Сибутрамин действительно снижает аппетит, но одновременно повышает давление, вызывает головные боли, бессонницу и может привести к опасному серотониновому синдрому, особенно если принимать вместе с антидепрессантами или препаратами от мигрени.

В России это вещество отпускается по рецепту, но всё чаще встречается в нелегальных БАДах, продаваемых в интернете под видом «натуральных» капсул — таких как Molecule. Покупатель не знает, что получает средство с тяжёлыми побочными эффектами и реальной угрозой для жизни.

Эксперты предупреждают: модные «таблетки для похудения» без контроля врачей могут стать смертельно опасной подделкой.

Как сообщалось ранее, врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова рассказала, почему у некоторых людей после массажа могут появляться акне.