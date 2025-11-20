Врач Мясников: цитрамон может вызвать гипертонический криз

Очень многие люди принимают цитрамон от головной боли, однако стоит помнить, что в некоторых случаях препарат может привести к крайне негативным последствиям. Об этом в интервью Tsargrad.tv предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что цитрамон в своем составе содержит кофеин, повышающий артериальное давление. "Если головная боль возникла на фоне эпизода повышения артериального давления и человек принимает цитрамон, он может фактически вызвать гипертонический криз своими руками, который приведет к непоправимым последствиям", - подчеркнул специалист. Врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли НКЦ N2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова до этого говорила, что кофеин помогает цитрамону и подобным лекарственным средствам действовать быстрее, но высок риск развития лекарственно-индуцированной головной боли. Поэтому купировать головную боль нужно препаратами без кофеина, то есть нурофеном, парацетамолом, аспирином, напроксеном.