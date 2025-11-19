Врачи спасли пациента с разрывом селезенки

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске спасли пациента с разрывом селезёнки. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Орган разорвался, когда мужчина упал с высоты собственного роста. Он поступил в больницу в критическом состоянии — из-за травмы началось обильное внутреннее кровотечение.

Пациента немедленно начали оперировать. Хирурги 1 РКБ удалили селезёнку и остановили кровотечение, тем самым предотвратили развитие угрожающих жизни осложнений.

Сейчас пациент восстанавливается в отделении реанимации, где за ним наблюдают анестезиологи-реаниматологи. Его состояние оценивается как стабильное. Врачи дают благоприятные прогнозы на выздоровление.