Врачи спасли подростка, проглотившего иглу

В Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля успешно проведена сложная операция по извлечению иглы, проглоченной 15-летней жительницей Подмосковья. По словам медиков, школьница случайно проглотила острый предмет из любопытства, после чего родители немедленно доставили ее в медицинское учреждение, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Пациентка поступила в центр с симптомами острой боли в горле, кровавой рвоты и нарушений глотания. При обследовании врачи обнаружили инородное тело в области гортаноглотки, представлявшее серьезную угрозу для здоровья подростка. Для спасения девочки была экстренно организована эндоскопическая операция.

«Мы выполнили пациентке эндоскопическую операцию по удалению инородного тела: с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима аккуратно захватили иголку и извлекли из гортаноглотки. Операция прошла успешно и без единого разреза», — сообщил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

В настоящее время состояние пациентки стабилизировалось, она продолжает восстановление под наблюдением специалистов.