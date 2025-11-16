Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России

В Российской Федерации более 6 млн. взрослых и свыше 65 тыс. детей живут с диагнозом «сахарный диабет». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с диабетом, пишет РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что эндокринологическая служба в последние годы претерпела существенные изменения. В рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» было создано более 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров.

По его словам, около 1,2 тыс. больниц, обслуживающих сельское население, были оснащены оборудованием для ранней диагностики диабета.

«На 50% увеличилось число граждан, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом. Количество взрослых и детских врачей эндокринологов выросло более чем на 10% и 14% соответственно», — отметил Мурашко.

Он также сообщил, что в 2025 году система непрерывного мониторинга глюкозы была предоставлена более чем 61 тыс. детей (от 2 до 17 лет) с диабетом 1-го типа, а также более чем 53 тыс. беременных женщин по всей стране.