Женщина ослепла после процедуры ЭКО

51-летняя предпринимательница Навкиран Диллон-Бирн подала в суд на частную клинику после того, как ослепла на фоне лечения бесплодия. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Диллон-Бирн начала курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Центре вспомогательной репродукции и гинекологии в Лондоне в апреле 2018 года. В рамках курса ЭКО она также прошла разовое дополнительное лечение в виде новаторской внутривенной иммунотерапии, направленной на подавление иммунных реакций организма во время беременности. Через десять дней после окончания терапии британка перенесла инсульт, из-за которого временно потеряла зрение и до сих пор испытывает проблемы с глазами.

Женщина уверена, что врачи не предупредили ее в достаточной степени о рисках, связанных с дополнительным лечением. Клиника отрицает обвинения. В суде юристы медицинского учреждения заявили, что истице были даны все надлежащие рекомендации относительно процедуры ЭКО и она дала информированное согласие на лечение. В частности, утверждают в клинике, ее предупреждали о риске развития тромбоза на фоне применения методов ЭКО.

