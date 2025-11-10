Как нейросеть помогает врачам в России

Искусственный интеллект все стремительней проникает и в обычную жизнь людей, и в профессиональные сферы. Взять, к примеру, здравоохранение. Еще пару лет назад жителям Подмосковья были в новинку боты-помощники, записывающие пациентов в поликлинику, а сейчас нейросеть является полноценным ассистентом врачей. Об этом говорилось на IX съезде терапевтов "ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей", прошедшем в Московской области.

"Наш институт разработал программу с применением искусственного интеллекта для хронических больных, которые нуждаются в постоянном диспансерном наблюдении", - рассказал директор Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского Константин Соболев.

Суть ее заключается в следующем: людям с тяжелыми диагнозами, например, с почечной недостаточностью или ревматоидными заболеваниями, врач должен задать сотню вопросов, прежде чем принять решение в части корректировки или продолжения терапии. Только на беседу с такими больными у доктора уходит час чистого времени. Специалисты МОНИКИ делегировали эту работу нейросети. Роботы не только звонят больному домой и скрупулезно расспрашивают его о самочувствии и эффективности лечения, но и способны систематизировать полученную информацию и предложить варианты дальнейшей терапии. Окончательное решение, конечно, примет на очном приеме врач, но к этому моменту у него на руках уже будет вся текущая картина.

"И не все пациенты даже понимают, что дистанционно с ними беседовал не доктор, а искусственный интеллект, - утверждает Соболев. - Мы провели несколько пилотов в подмосковных больницах и уверены, что технология будет активно внедряться".

Рассказывали об опыте работы с нейросетью и врачи рядовых городских больниц.

"Мы используем сервис, который позволяет проводить диагностику сразу по нескольким показателям. Возможности искусственного интеллекта позволяют определить сразу все патологии", - утверждает заведующий отделением лучевой диагностики Реутовской клинической больницы Александр Емельянов.

То есть с каким бы диагнозом ни поступил пациент, его проверят сразу на все серьезные патологии. Это особенно важно для пожилых людей, у которых бывают букеты заболеваний. И пока лечат одно, другое может начать прогрессировать. Нейросеть такого развития событий не допускает.

"Сегодня ИИ помогает врачам первичного звена быстро и правильно поставить диагноз. А, например, в части рентгенодиагностики нейросеть в считаные секунды может найти онкологические заболевания на очень ранних стадиях", - говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Подмосковья Наталья Санина.

В этом году съезд собрал более 3 тысяч участников, причем не только из Подмосковья, но и из других регионов страны, а также других государств.