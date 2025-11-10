Как пережить магнитную бурю: советы медика

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие жителей голубой планеты. Особенно тяжело их переносят люди с повышенным или пониженным давлением. У многих появляется недомогание, слабость, раздражительность, тревога, головная боль и проблемы со сном. Организм испытывает стресс, а сердце и сосуды работают с дополнительной нагрузкой.

Специалисты рекомендуют:

регулярно измерять давление и не пропускать назначенные врачом лекарства;

спать не меньше 7-8 часов и ложиться в одно и то же время;

есть правильно, избегать переедания и тяжелой пищи;

не перенапрягаться физически и эмоционально;

не находиться долго на солнце.

В период магнитных бурь полезны продукты с магнием, калием и антиоксидантами — орехи, бананы, зелень, крупы, ягоды. Они помогают сосудам и снижают влияние стресса. Стоит сократить потребление соли и жирной пищи.

Гипотоникам можно есть немного соленой пищи, пить травяные чаи с имбирем и лимоном, включать в рацион продукты с витаминами группы B.

При этом важно не пить алкоголь, крепкий кофе и избегать резких движений при подъеме — это может ухудшить самочувствие. Также рекомендуется меньше быть на открытом воздухе в пик геоактивности.

В дни сильных бурь эксперты советуют больше отдыхать, делать дыхательные упражнения или медитировать для уменьшения тревожности. Если есть хронические болезни сердца, нервной системы или сосудов, то стоит поддерживать связь с врачом и следовать его рекомендациям, пишет tagilcity.ru.

