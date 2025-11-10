Как пережить магнитную бурю: советы медика

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие жителей голубой планеты. Особенно тяжело их переносят люди с повышенным или пониженным давлением. У многих появляется недомогание, слабость, раздражительность, тревога, головная боль и проблемы со сном. Организм испытывает стресс, а сердце и сосуды работают с дополнительной нагрузкой.
Специалисты рекомендуют:
- регулярно измерять давление и не пропускать назначенные врачом лекарства;
- спать не меньше 7-8 часов и ложиться в одно и то же время;
- есть правильно, избегать переедания и тяжелой пищи;
- не перенапрягаться физически и эмоционально;
- не находиться долго на солнце.
В период магнитных бурь полезны продукты с магнием, калием и антиоксидантами — орехи, бананы, зелень, крупы, ягоды. Они помогают сосудам и снижают влияние стресса. Стоит сократить потребление соли и жирной пищи.
Гипотоникам можно есть немного соленой пищи, пить травяные чаи с имбирем и лимоном, включать в рацион продукты с витаминами группы B.
При этом важно не пить алкоголь, крепкий кофе и избегать резких движений при подъеме — это может ухудшить самочувствие. Также рекомендуется меньше быть на открытом воздухе в пик геоактивности.
В дни сильных бурь эксперты советуют больше отдыхать, делать дыхательные упражнения или медитировать для уменьшения тревожности. Если есть хронические болезни сердца, нервной системы или сосудов, то стоит поддерживать связь с врачом и следовать его рекомендациям, пишет tagilcity.ru.
Ранее мы писали, как геомагнитные бури влияют на работу сердца.