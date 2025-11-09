Спрос на онлайн-заказы лекарств изменился

Российские потребители стали чаще покупать противовоспалительные препараты онлайн. Об этом сообщает «Ъ».

«Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7 процентов от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30 процентов в денежном выражении и на 21 процент — в натуральном», — пишет издание.

Отмечается, что четверть покупателей, которые заказывают обезболивающие в онлайн-аптеках, делают это на регулярной основе — четыре или более раза в год.

