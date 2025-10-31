Россия и Китай договорились вместе бороться с эпидемиями

У России и Китая есть трансграничный природный очаг чумы. И для предотвращения угрозы распространения инфекций эпидемиологические службы обеих стран возобновят в 2026 году совместные экспедиции для контроля эпидемиологической ситуации по этой и другим особо опасным инфекциям. Об этом договорились руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и директор Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая доктор Шэн Хунбин во время делового визита российских специалистов в Пекин.

© РИА Новости

Кроме того, российские и китайские противоэпидемические службы проведут в следующем году тренировочные учения с использованием мобильных противоэпидемических лабораторий в пунктах пропуска через российско‑китайскую границу.

"Такие учения в условиях возрастающего пассажиропотока между Россией и Китаем позволят отработать совместные меры реагирования при обнаружении инфекционного больного и не допустить распространения инфекции", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Это лишь два важных пункта из Программы совместных действий по реагированию на инфекции, которую главы российского и китайского ведомств обсудили в развитии подписанного в мае 2025 года меморандума о сотрудничестве.

Россия и Китай на площадке ВОЗ продолжат отстаивать принципы суверенитета и равноправия в сфере предупреждения и реагирования на эпидемии, противодействуя попыткам западных государств обеспечить контроль за лабораторным потенциалом стран. Кроме того, борьба с инфекциями останется одним из приоритетов в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В декабре 2025 года в Санкт‑Петербурге пройдет Российско‑Китайский симпозиум "на полях" VI Международной конференции по вопросам противодействия инфекциям.