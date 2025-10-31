Нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга

Онемение пальца руки стало признаком редкой опухоли, диагностированной у москвички.

Как сообщили "МК" в департаменте здравоохранения Москвы, женщина пожаловалась на онемение и жжение кончика среднего пальца правой руки. Оказалось, что такие симптомы даёт эпендимиома. Так называется опухолл спинного мозга длиной 6 см. Она может маскироваться под различные неврологические заболевания.

Пострадавшую доставили в ММКНЦ им Боткина, где провели успешную операцию. Сейчас она чувствует себя нормально.