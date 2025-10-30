Можно ли полностью вылечить аллергические заболевания

Аллергия считается одной из самых распространенных болезней нашего времени - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разными формами аллергии на сегодня страдает около 30% населения планеты.

© ТАСС

Причин тому несколько.

Загрязнение окружающей среды, которое засоряет воздух вредными химическими веществами, в то время как увеличение в нем углекислого газа способствует росту растений и высвобождению пыльцы.

Так называемая "гигиеническая гипотеза" делает акцент на "стерилизации" иммунной системы из-за высокого уровня защиты от бактерий, в том числе и от полезных.

Климатические изменения: синоптики и метеорологи отмечают глобальное потепление, в следствие которого продлевается сезон аллергий. Также сказывается сокращение площадей зеленых насаждений, при котором происходит трансформация растений, вырабатывающих новые виды аллергенов.

Изменения в образе жизни и питании: появляется все больше продуктов, обогащенных аллергенами, растет уровень стресса и снижается физическая активность населения, которые в свою очередь негативно сказываются на состоянии иммунной системы.

Усиливается генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

Влияние COVID-19, который вызвал перестройку иммунной системы, а вместе с ней повысил восприимчивость к аллергенам.

Главный вопрос в решении проблемы распространения заболевания: можно ли полностью вылечить аллергию или речь идет лишь о ее длительной ремиссии? Специалисты склоняются к мнению, что аллергия представляет собой хроническое заболевание, когда об окончательном излечении от нее речь идти не может.

Об этом и многом другом - причинах возникновения и характере протекания аллергии, современных способах лечения и особенностях протекания этого заболевания у детей и взрослых, а также о мерах контроля и профилактики аллергии - вы узнаете из этой статьи.

Что такое аллергия и почему она возникает

Аллергия - это бурная ответная реакция иммунной системы на те компоненты, которые организм обычно воспринимает как безвредные. В некотором роде происходит сбой в работе иммунной системы, которая начинает борьбу аллергенами - веществами, действие которых иммунитет пытается нейтрализовать, так как отвечает за защиту организма от опасных патогенов.

В итоге возникает конфликт, который может сопровождаться различными негативными реакциями: сыпью и покраснением, насморком и слезоточивостью, головной болью и ломотой во всем теле, расстройством ЖКТ и воспалением слизистой оболочки, зудом и отеками.

Чаще всего в качестве аллергенов выступает пыль и пыльца растений, пищевые продукты и медикаменты, шерсть животных и укусы насекомых и т.п. Механизм аллергической реакции как правило срабатывает незамедлительно и развивается следующим образом:

Внешний раздражитель в виде инородного вещества проникает внутрь организма.

Идет моментальный ответ на инородное тело в виде дозы антител, который посылает иммунная система.

Антитела представляют собой соединение иммуноглобулинов IgE, белых кровяных телец и антигенов.

При этом иммунные клетки собирают данные об аллергене, чтобы разработать тактику ответа на чужеродный элемент и на его уничтожение.

Более того, иммунная система "запоминает" чужеродного агента с тем, чтобы распознать его при следующем столкновении и оказать соответствующее воздействие.

В итоге в процессе активации антител идет высвобождение гистамина, который в свою очередь вызывает характерные признаки аллергии в виде зуда, отеков, покраснений и т.п.

Причем аллергические реакции могут быть разной степени тяжести - от небольших раздражений до состояний, угрожающих здоровью и жизни. В любом случае при наступлении аллергической реакции лучше обратиться к специалисту.

Свое определение аллергии дает наш эксперт, врач-аллерголог-иммунолог Регина Лихачева:

«В современном понимании аллергия - это повышенная чувствительность иммунной системы организма к определенным факторам внешней среды (аллергенам). Она включает все формы иммунологически опосредуемых реакции повышенной чувствительности. Если эти аллергические реакции опосредуются иммуноглобулином Е, это называется атопией. Данные реакции возникают при естественном воздействии аллергенов у некоторых людей с признаками с семейной предрасположенности к таким реакциям. Основные проявления у них возникают на конкретных тканях.

Это может быть слизистая оболочка верхних дыхательных путей (аллергический ринит, бронхиальная астма), органа зрения (аллергический конъюнктивит) и слуха (отит), а также кожа (атопический дерматит, крапивница и ангиоотек). При воздействии аллергенов на ЖКТ или мочевыделительную систему возникает боль в животе, рвота, диарея или частое мочеиспускание. Крайнее проявление атопии - анафилактический шок.

Сегодня также широко известно понятие "атопического марша" - определенной последовательности клинических проявлений атопии. Например, дебютируя в самом раннем возрасте в виде атопического дерматита, вызванного пищевой аллергией, в дальнейшем аллергопатология может поражать слизистые дыхательных путей с последовательным формированием аллергического ринита и бронхиальной астмы».

Почему аллергические заболевания относят к хроническим и какова в этом роль наследственности и генетической предрасположенности?

Мнением по этому поводу поделилась наш эксперт, врач-аллерголог сервиса Яндекс Здоровье Екатерина Ткаченко:

«В основе развития аллергии лежит генетическая предрасположенность (изменения в генах, ответственных за определенный тип иммунного ответа). Часто аллергические реакции наблюдаются у родственников, но даже не имея явной наследственной предрасположенности к аллергии, возможны спонтанные мутации в генах и возникновении ее у кого-либо из семьи впервые.

При этом наследуется ни какая-то конкретная аллергия, а тип иммунного ответа (например, у родителя может быть аллергия на пыльцу, а у ребенка - на животных, пищу и т. д). Если аллергией страдает один родитель, то вероятность развития аллергии у ребенка составляет около 30%, если оба родителя, то шанс выше и составляет 60-80%. Но реализуется ли эта наследственная предрасположенность или нет, будет зависеть от многих факторов, например, от того, в каких условиях будет жить человек, с какими аллергенами контактировать».

Действительно, среда обитания играет не последнюю роль в предрасположенности к аллергическим заболеваниям, и сюда можно включить такие явления как загрязнение воздуха, стрессовые ситуации, питание и экологию, микробиом человека, который представляет собой целую вселенную микроорганизмов, заключенную в человеческой оболочке.

В этой связи наш эксперт Екатерина Ткаченко отмечает, что «такого понятия, как врожденная аллергия, не существует. Ребенок рождается с определенным набором генов, типом иммунного ответа, но проявления аллергии, как правило, сразу после рождения отсутствуют. Они возникают по мере того, как организм знакомится с внешней средой, вследствие чего иммунная система начинает агрессивно реагировать на некоторые молекулы аллергенов (пищи, пыльцы, шерсти животных и т. д).

Некоторые формы аллергии чаще встречаются в младенчестве и раннем детском возрасте, например, пищевая аллергия, которая у большинства детей проходит к возрасту 5-7 лет на фоне элиминационной диеты (формируется толерантность).

Так, наиболее часто дети "перерастают" аллергию к молоку, яйцам, пшенице. Но, к сожалению, к рыбе, морепродуктам, меду и орехам толерантность формируется реже и может сохраняться всю жизнь. При этом аллергия к воздушным аллергенам (в форме ринита, астмы) проявляется, как правило, позже, ближе к 2 годам, и чаще сохраняется длительно или всю жизнь. Но проявиться впервые аллергия может в любом возрасте».

Можно ли полностью вылечить аллергию

В среде экспертов-аллергологов укоренилось представление о том, что вылечить аллергию полностью невозможно, но можно добиться длительной ремиссии этого хронического заболевания.

По крайней мере, в трактовке характера аллергического заболевания разногласий не наблюдается. Так по словам нашего эксперта профессора Гонконгского исследовательского института HNST Игоря Берлинского, аллергия была и остается мультифакторным состоянием. Ее симптомы со временем эволюционируют лишь частично: наблюдается некая динамика чувствительности к аллергенам и иммунной регуляции. Иными словами, к привычным аллергенам добавляются новые триггеры и химические экспозиции, которые усиливают реактивность.

В свою очередь, врач-аллерголог Екатерина Ткаченко отмечает следующее:

«Аллергология - очень динамичная наука, по мере появления новых данных, корректируются представления о механизмах развития аллергических заболеваний. Например, ранее считали, что существует 4 типа иммунного ответа при аллергии, сейчас их уже 8.

С помощью молекулярной аллергодиагностики (когда мы знаем не только виновный аллерген, но можем разложить его на отдельные молекулы) появляются представления об отдельных формах аллергии, например, анафилаксия, индуцированная физической нагрузкой, при которой не всегда, но часто может быть чувствительность к молекуле пшеницы омега-5 глиадин, аллергия на красное мясо у людей, которые были укушены ранее некоторыми видами клещей, вследствие аллергии на молекулу альфа-гал и т.д.

Благодаря развитию молекулярной аллергодиагностики стали понятны перекрестные реакции, например, почему люди с аллергией на пыльцу деревьев реагируют на косточковые фрукты и орехи, а у людей с аллергией на клещей домашней пыли может быть непереносимость морепродуктов и т. д.».

Само по себе понятие "вылечить аллергию навсегда" в основе своей некорректно. Аллергия - это не симптом, а реакция иммунной системы на раздражитель. При этом заболевание носит хронический характер. Причем в какой-то степени можно говорить о растущем количестве аллергенов, на которые начинает реагировать организм.

Например, наш эксперт, главный врач сети "ГорКлиника" Ирина Яковлева в данном случае поясняет:

«Такого медицинского термина как "накапливаемая аллергия" не существует, но бытовым языком данное явление обозначить можно. Происходит это из-за того, что организм со временем начинает реагировать все на большее количество веществ, которые раньше переносил спокойно. И причин может быть несколько.

Ослабевание иммунитета. Допустим, у человека аллергия на кошек. Но расстаться с любимым питомцем сложно, поэтому пациент продолжает контактировать с животным на ежедневной основе. При длительном воспалении слизистых барьерная функция нарушается, и новые аллергены гораздо легче проникают в кровь.

Нарушение микрофлоры. У пациентов с заболеваниями ЖКТ или у тех, кто часто принимает антибиотики, нарушается микробиом кишечника. Это также влияет на иммунитет и делает слизистую более восприимчивой для аллергенов.

Иммунитет становится более внимательным к перекрестным аллергенам. Например, антитела, выработанные против березовой пыльцы, "узнают" похожие белки сначала в яблоках, потом в моркови, а потом в орехах. Так постепенно добавляются новые триггеры аллергии».

В этом случае важно вести дневник аллергенов, которые будут со временем пополнять их число. Во всяком случае таким образом можно будет своевременно контролировать симптомы и по возможности предотвращать грядущие аллергические реакции.

На первоначальной стадии можно, например, избавиться от аллергенов, т.е. удалить факторы, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Далее уже следует применение лекарственных форм лечения - фармакотерапия. Конкретный препарат назначается врачом с учетом возраста пациента и наличия сопутствующих патологий. В числе наиболее часто используемых фигурируют антигистаминные, антилейкотриеновые, глюкокортикоидные и другие препараты.

При этом лекарства помогают избавиться в основном от симптомов аллергии и достичь на время ее ремиссии. Как правило, при эффективном лечении ремиссия может длится от 3 до 10 лет. При этом об окончательном избавлении от аллергии речь не идет.

Современные методы лечения аллергии

Средств для лечения аллергических реакций вроде бы не так уж мало: это таблетки, капли и спреи, мази, кремы и инъекции. Но у всех из них имеется своя область воздействия, определенная длительность лечебного эффекта и результативность применения.

При этом существуют традиционные и современные методы лечения аллергии. В частности, врач-аллерголог Ирина Лихачева поясняет:

«Одними из первых для лечения аллергии стали использоваться антигистаминные препараты. Как следует из названия, это группа лекарственных средств, ослабляющих эффекты гистамина - основного вещества, которое выделяется при аллергических реакциях за счет блокады гистаминовых рецепторов в организме. Среди них чаще всего используют классические антигистаминные первого поколения (или седативные) и препараты нового, второго поколения (или не седативные).

Антигистамины первого поколения создавались в 1940-1970 гг. и по химической структуре напоминали структуру гистамина. К сожалению, их применение сопровождается такими побочными эффектами, как сонливость, нарушение координации, вялость, головокружение и др., причем нередко они оказываются более выражены, чем сам лечебный эффект, который крайне непродолжителен - от 4 до 12 часов. Из-за этого такие препараты приходится принимать не менее 2-4 раз в сутки.

Поэтому ученые еще много лет назад стали работать над созданием идеального антигистаминного препарата. Он должен был быть не только высокоэффективным и безопасным, с минимумом побочных эффектов, но и препятствовать развитию сенсибилизации и не усиливать аллергические реакции. Так в конце 1970-х - начале 1980-х гг. появились антигистаминные препараты второго поколения. Их отличало отсутствие седативного эффекта при наличии выраженной антигистаминной активности и высокой клинической эффективности.

Антигистаминные препараты второго поколения не влияют на центральную нервную систему, поскольку не проникают в мозг. Кроме того, они отличаются быстрым началом клинического эффекта (через 30-60 минут) и длительным действием (24-48 часов), медленно выводятся из организма, воздействуют не только на первую, но и на вторую фазу развития аллергического воспаления. Данные препараты могут применяться независимо от приема пищи. Их клинически значимая эффективность при аллергических заболеваниях значительно выше, чем у препаратов первого поколения.

Сегодня их используют при лечении аллергических ринитов и конъюнктивитов, поллиноза, аллергодерматозов, а также для профилактики осложнений при аллерген-специфической иммунотерапии, купирования аллергических реакций при вакцинации и даже для лечения псевдоаллергических симптомов.

К группе антигистаминов второго поколения относятся такие препараты как левоцетиризин, дезлоратадин, лоратадин, фексафенадин, кестин, никсар и др. Они хорошо переносятся пациентами и разрешены для использования в течение долгого времени (от 2 недель до 18 месяцев). Такие препараты одинаково эффективно работают как в начале терапии, так и при длительном курсе».

Что касается капель и спреев, мазей и кремов от аллергии, то чаще всего они предназначены для местного применения в случаях топических форм заболевания. В частности, врач-аллерголог Екатерина Ткаченко делает акцент на глюкокортикостероидах:

«Существуют топические формы ГКС (для местного применения): ингаляторы - при бронхиальной астме, назальные спреи - при аллергическом рините, кремы/мази/лосьоны - при аллергическом контактном или атопическом дерматите. Как правило, современные формы топических ГКС обладают хорошим профилем безопасности, т.к. действуют преимущественно местно, минимально попадают в системный кровоток и тем самым имеют минимальный риск системных побочных эффектов».

Существуют также противовоспалительные препараты, уколы и гормональные средства, которые назначают врачи.

Насколько безопасны гормональные средства, которыми лечат аллергию?

На этот вопрос отвечает наш эксперт Ирина Лихачева:

«Воздействуя на разные фазы аллергического воспаления, гормональные препараты являются наиболее эффективными противовоспалительными и противоаллергическими лекарствами.

По способу введения и воздействия на организм различают препараты системного действия (их применяют внутрь или вводят инъекционно) и местного действия - их применяют в виде ингаляций, спреев для слизистой оболочки носа, или наружно в виде кремов и мазей.

Системные глюкокортикоиды в основном используются при острых и тяжелых аллергических реакциях, таких как крапивница, отек Квинке, лекарственная аллергия, анафилактический шок, астматический статус, то есть в ситуациях, когда существует угроза для жизни пациента. Обычно они применяются короткими курсами, как правило, до 10 дней - в таких случаях даже большие дозы глюкокортикоидов не вызывают побочных эффектов, и могут быть быстро отменены.

Ингаляционные и интраназальные глюкокортикоиды оказывают эффект только в месте их применения: имея низкую всасываемость со слизистых оболочек, они практически не попадают в кровь. При этом они не имеют побочных эффектов, характерных для системных глюкокортикоидов, поэтому могут применяться достаточно продолжительными курсами».

Почему нельзя принимать таблетки от аллергии "всю жизнь» без наблюдения специалиста?

Прежде всего, из-за их специфической фармакологии, которая может привести к тяжелым осложнениям. Во всяком случае должны учитываться сопутствующие заболевания пациента и действие антигистаминных средств на фоне уже принимаемых препаратов.

Обозначим лишь некоторые причины, по которым нельзя бесконтрольно принимать таблетки от аллергии:

При отсутствии установленного диагноза, когда симптомы, похожие на аллергическую реакцию, могут таковыми не являться.

Из-за опасного взаимодействия с другими препаратами, действие которых может усилиться под воздействием седативных лекарств. Например, их сочетание с антибиотиками и антидепрессантами может вызвать приступ аритмии.

Из-за фактора привыкания, который, например, может вызвать регулярный прием антигистаминных препаратов первого поколения.

В случае усугубления аллергии, которое может произойти из-за длительного применения противоотечных препаратов от аллергии.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)

Еще один способ лечения аллергии при помощи метода "переобучения иммунитета", принцип действия которого заключается в введении микродоз аллергена для формирования у иммунной системы устойчивой толерантности. Насколько эффективна иммунотерапия и когда ее назначают?

Врач-аллерголог Ирина Лихачева приводит свои доводы:

«Антигистаминные и глюкокортикоидные препараты воздействуют только на симптомы аллергии, и только во время их применения: если их отменить, симптомы рано или поздно вернутся. По сути, это симптоматические препараты для снятия острого состояния или обострения хронического заболевания. В дальнейшем необходимо назначать терапию, направленную на основные звенья аллергического заболевания, например, аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Аллерген-специфическая иммунотерапия была впервые предложена в 1911 г. для лечения сезонного аллергического ринита. Суть метода состоит в том, что в организм пациента вводят аллерген, к которому у него выявлена повышенная чувствительность, постоянно увеличивая дозу.

Для АСИТ отбирают те аллергены, которые невозможно элиминировать: например, пыльцевые или бытовые аллергены, яды насекомых. Клинически значимый аллерген устанавливают по результатам анализов, отбирая из числа многих, к которым обнаружена повышенная чувствительность. Обязательное условие назначения АСИТ - предварительная оценка индивидуальной чувствительности пациента к лечебным формам аллергенов.

АСИТ объединяет в себе принципы действия разных современных препаратов, которые лишь избирательно воздействуют на то или иное звено аллергологического процесса, и дают заметное улучшение состояния пациента.

Основной метод АСИТ - подкожное введение возрастающих доз аллергена по схемам, специально подобранным в зависимости от вида аллергена и индивидуальной чувствительности пациента. В последнее десятилетие появился сублингвальный метод, при котором аллергены вводятся подъязычно: благодаря непосредственному контакту аллергена со слизистой оболочкой ротовой полости эффективность терапии становится еще выше.

АСИТ безопасна и высокоэффективна для взрослых и детей от 5 лет при лечении сезонных и круглогодичных ринитов, атопической бронхиальной астмы, а иногда - анафилактических реакций на укусы пчел, ос и шершней. Своевременно проведенная терапия АСИТ предупреждает переход легких форм аллергии в более тяжелые, а также трансформацию аллергического ринита в бронхиальную астму.

Эффект лечения заметен уже после первого года терапии, но максимальный результат достигается по завершении повторных курсов (обычно их требуется 3-5). В отличие от всех остальных методов, результат АСИТ сохраняется надолго, порой на десятилетия».

Максим Коршунов, аллерголог-иммунолог Медцентра доктора Александровского, добавляет:

«АСИТ - единственная терапия, способная модифицировать течение IgE-опосредованных аллергий и останавливать/тормозить развитие аллергического заболевания.

Обновленная официальная статистика обычно представляется в клинических рекомендациях, систематических обзорах и мета-анализах и варьируется от 25-40 до 70-80% эффективности, в зависимости от типа реакций и конкретных аллергенов.

Если у пациента несколько значимых аллергенов, то для начала и выбора АСИТ нужно выбрать приоритетный аллерген, который снижает качество жизни, а если таких аллергенов несколько, то допустимо использование нескольких АСИТ (обычно не более 2-3 одновременно)».

При этом существует определенная статистика применения АСИТ. По словам нашего эксперта Дмитрия Морковкина, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, в январе 2025 года спрос на АСИТ зафиксирован на уровне выше, чем в этот период прошлых годов. Например, если в январе 2024 года в аптечной сети по всей стране было реализовано порядка 40 тыс. упаковок для проведения АСИТ, то в январе 2025 году - около 42 тыс. упаковок, отмечаем рост на 4-5%.

Альтернативные и вспомогательные методы

Диета оказывает огромное воздействие не только на симптомы пищевой аллергии, но и на формирование кишечной микробиоты в целом. При этом одни продукты могут усиливать воспалительные процессы ЖКТ и таким образом обострять аллергическую реакцию. В то время как другие, наоборот, обладают противовоспалительным эффектом.

В любом случае назначения врача для лечения аллергии в подавляющем количестве случаев начинаются с налаживания питания и выработки соответствующей диеты. Причем специальный режим питания, как правило, преследует сразу несколько целей. С помощью противоаллергического питания можно, например:

диагностировать раздражитель, который вызывает пищевую аллергию и выявить те продукты, которые виновны в ее проявлениях;

достичь быстрого выведения аллергена из организма и тем самым улучшить состояние пациента;

улучшить состояние микрофлоры кишечника, которая напрямую связана с устойчивостью иммунной системы к раздражителям;

повысить здоровый баланс микробиоты и тем самым снизить вероятность возникновения аллергических реакций;

уменьшить тяжесть аллергических симптомов, таких как кожные высыпания, зуд и отеки, нарушения работы со стороны ЖКТ и дыхательной системы;

продлить состояние ремиссии без симптомов аллергии как можно на больший срок, тем самым поддерживая нормальное самочувствие и качество жизни.

Среди некоторых общих советов по выбору питания при аллергии можно выделить следующие.

Включать в рацион как можно больше источников витаминов, минералов и антиоксидантов в виде овощей, фруктов и зелени.

Дважды в неделю употреблять рыбу и морепродукты, богатых омега-3 и таким образом усиливать иммунную систему и купировать воспалительные процессы.

Добавлять в рацион кисломолочные продукты, которые работают на улучшение микрофлоры кишечника.

Следить за соблюдением водного баланса, а значит потреблять достаточное количество чистой воды - не менее 1,5-2 л в сутки.

С осторожностью относиться к потреблению продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров, которые способствуют возникновению воспалительных процессов в системе ЖКТ и скорее подрывают иммунитет. По мере возможности исключить из питания полуфабрикаты и фастфуд, а также сладкие газированные напитки.

Аллергия не всегда носит ярко выраженный характер внешних проявлений в виде высыпаний, зуда, воспаления слизистой, ринита и конъюнктивите. Нередко она дает самые неожиданные проявления в виде расстройства ЖКТ, реакции всего организма в виде головной боли и тошноты, расстройства координации, озноба, ломоты.

Может ли аллергия вызвать проблемы с ЖКТ?

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Ирина Яковлева дает свои пояснения:

«Несмотря на то, что проявление аллергии у большинства ассоциируется с чиханием или зудом кожи, проблемы с ЖКТ - тоже очень частый признак аллергической реакции. Ведь аллергия - это ответ иммунной системы на компоненты, которые были считаны организмом как потенциально опасные. И влиять это может как на кожу и дыхательные пути, так и на слизистую органов ЖКТ.

Выпили молоко? Минут через 15-20 начинает урчать живот, появляется ощущение вздутия. Съели яичницу? Часа через два мучаетесь с диареей. Причем на ЖКТ может влиять не только пищевая аллергия, как в примерах выше, но и медикаментозная или пыльцевая аллергия.

Если аллергия проявляется через желудочно-кишечный тракт, лечение всегда направлено на три цели: устранить контакт с аллергеном, снять воспаление и аллергическую реакцию, восстановить слизистую ЖКТ».

Другой наш эксперт Лейсан Махмутова, врач-терапевт и кардиолог сервиса НаПоправку, утверждает следующее:

«Да, аллергический приступ может вызвать проблемы с ЖКТ, особенно если речь идет о пищевой аллергии. Однако истинная пищевая аллергия у взрослых встречается редко (гораздо реже, чем у детей). Это реакции, в основе которых лежит работа иммунной системы и которые развиваются быстро - от нескольких минут до пары часов после употребления продукта. Такие реакции могут сопровождаться не только кожными проявлениями, но и болью в животе, тошнотой, поносом, иногда отеками слизистых.

У большинства взрослых жалобы на вздутие, спазмы и нестабильный стул после еды связаны не с аллергией, а с непереносимостью определенных продуктов (например, лактозы или FODMAP-углеводов, либо с синдромом раздраженного кишечника). Основное лечение при истинной аллергии - исключить аллерген, соблюдать диету, при необходимости провести короткий курс антигистаминных средств».

Бывает ли аллергия на антигистаминные препараты и как ее лечить?

Врач-аллерголог Екатерина Ткаченко:

«Аллергия на антигистаминные препараты возможна, хотя возникает редко. Реакции могут быть либо на вспомогательные вещества в составе препарата, либо на саму химическую молекулу.

В таких случаях необходима консультация аллерголога для того, чтобы подтвердить аллергию (в основном это делается на основании осмотра и по данным анамнеза).

При вероятной аллергии на антигистаминные препараты, обычно подбирают препарат с другой молекулой или могут назначаться препараты других групп, например, интраназальные глюкокортикостероиды или антилейкотриеновые препараты при аллергическом рините».

Врач-аллерголог-иммунолог Максим Коршунов уточняет:

«Аллергия на антигистаминные - это либо побочные эффекты, либо реакция на вспомогательные вещества в комбинированных препаратах. Поэтому первый шаг - верификация диагноза: разбор эпизода, исключение других причин, оценка состава препарата.

"Золотой стандарт" диагностики - контролируемая проба с препаратом в условиях, где можно оказать помощь в случае непредвиденной реакции. Если аллергия подтверждается, то нужно подобрать альтернативу из другой химической группы, а если H1-антигистаминные противопоказаны в принципе (редкие случаи), то основное лечение такой аллергии - избегание этих препаратов в принципе и контроль других аллергических состояний с помощью альтернативных методов».

Почему врачи не рекомендуют использовать народные методы в качестве основного лечения аллергии?

Действительно, известны случаи, когда аллергию пытаются лечить с помощью мумие, яичной скорлупы, медовых сот или сока одуванчика. Но специалисты настаивают на том, что такие методы борьбы с аллергией способны скорее навредить и в качестве доводов приводят следующие обоснования:

Вполне вероятно возникновение перекрестной аллергии, когда растения могут сами являться аллергенами. Например, при аллергии на полынь может появиться схожая реакция на другие травы и растения - ромашку, календулу, зверобой.

А может произойти непредсказуемая реакция организма при взаимодействии народных средств с лекарственными препаратами. Например, многие травы способны усиливать действие таблеток.

Чрезмерное увлечение травами без соблюдения рекомендаций и дозировки может привести к отравлениям, а также к ухудшению работы печени и почек из-за чрезмерной на них нагрузки.

Среди современных методов лечения аллергии также распространено применение пробиотиков, витаминов и биорегуляторов. Насколько правомерно подобное лечение и какие может дать результаты?

Пробиотики считаются довольно перспективным направлением во вспомогательной терапии лечения и предотвращения аллергических реакций. В первую очередь они способны укреплять и благотворно воздействовать на микрофлору кишечника, и для людей с аллергической реакцией на пищевые компоненты может стать неплохим подспорьем. Однако эффект их применения не до конца исследован и может носить неоднозначный характер.

Витамины тоже надо употреблять выборочно и осторожно. Безусловно они способны поддерживать иммунитет и снижать выраженность аллергических реакций. Витамин С вообще считают природным антигистамином и антиоксидантом, способным предотвратить респираторную аллергию. Точно также как и витамин В12, прием которого снижает вероятность проявления аллергического дерматита и астмы. Витамин D3 снижает риск появления аутоиммунных реакций, в то время как цинк препятствует проявлению аллергической реакции на различные химические соединения.

Биорегуляторы скорее предназначены для комплексного лечения аллергии: биорегуляционные препараты в малых дозах способны активировать процессы дренажа и детоксикации. В числе наиболее применяемых при аллергии энгистол, эуфорбиум композитум и мукоза композитум.

В любом случае прежде, чем прибегать к лечению аллергии подобными вспомогательными средствами, стоит проконсультироваться с врачом.

В последнее время появилось немало информации о тесной связи аллергии с психическим здоровьем. В частности, среди основных исследований имеется анализ заболеваний атопическим дерматитом, астмой и ринитом у пациентов, страдающих тревожными расстройствами, которые заболевают аллергией в 1,5-2 раза чаще людей без признаков расстройств психического характера.

Проводились также опыты на мышах с аллергией на пыльцу, которые из-за выбросов гистамина начинали проявлять тревожные состояния.

Также у пациентов с повышенным психоэмоциональным фоном после проведения стресс-теста наблюдались положительные кожные пробы на аллергены, которые до этого не проявлялись.

Вдобавок ряд исследований показал, что стресс на ранних этапах жизни способен запрограммировать иммунную систему на гиперактивность и содействовать развитию аллергических заболеваний в будущем, будь то психологическая травма, перенесенная матерью во время беременности или самими ребенком в детстве.

Наконец, наблюдения показали, что существует двусторонняя связь между аллергией и стрессом: аллергическая реакция способна вызывать чувство тревожности и, наоборот, появление аллергии может быть следствием стресса.

В любом случае к лечению аллергии стоит применять комплексный подход, включающий в том числе психологическую составляющую.

Аллергия у детей и взрослых - разные подходы

Основной вопрос, который возникает в этой связи, можно сформулировать следующим образом: почему детская аллергия часто проходит, а взрослая - остается?

Наш эксперт Максим Коршунов приводит следующее объяснение:

«У детей нередко наблюдается саморазрешение отдельных пищевых аллергий, особенно к белку коровьего молока и куриного яйца, когда иммунная система постепенно формирует толерантность и реакции прекращаются. Сроки и вероятность здесь индивидуальны и зависят от многих факторов, поэтому речь идет о вероятностном прогнозе, а не о гарантии.

Вдобавок у многих детей со временем стихает атопический дерматит, в то время как взрослые формы имеют более стойкое хроническое течение. Для взрослых, в отличие от детей, более характеры формы ингаляционной аллергии по типу аллергического ринита и бронхиальной астмы».

При этом Игорь Берлинский отмечает, что подход к лечению детской и взрослой аллергии должен учитывать развитие иммунной системы у ребенка и долгосрочные цели у взрослого.

В частности, в качестве профилактики аллергии у детей советуют грудное вскармливание, а также раннее выявление аллергенов, в том числе предрасположенности к аллергическим заболеваниям.

Что касается взрослых, у которых аллергическая реакция проявилась впервые, то здесь не обойтись без консультации врача-аллерголога, который поможет выявить аллерген и назначит соответствующее лечение для его устранения. Причем лучше обращаться за врачебной помощью незамедлительно при проявлении первых признаков аллергии, так как бороться с запущенным заболеванием намного сложнее.

Что касается анализов, то предварительно сдавать их не надо. Лабораторные исследования обычно проводятся по назначению врача после сделанного им анамнеза и составления общей картины проблемы. Далее могут быть назначены следующие исследования:

Общий анализ крови для выявления наличия аллергии.

Анализ на иммуноглобулины Е, который покажет уровень антител в крови.

Специфический lgE анализ, с помощью которого можно более точно выявить аллерген.

Аллергопанели, которые помогут различить аллергены со схожими симптомами.

Кожные тесты, которые наносят на кожу с небольшим количеством аллергена и которые показывают реакцию на него.

Провокационные тесты, которые проводятся под контролем врача: пациенту вводится небольшое количество аллергена с тем, чтобы зафиксировать соответствующую реакцию.

Как жить с аллергией: контроль, профилактика, прогноз

Почему аллергия должна быть под контролем? Хотя бы потому, что это хроническое заболевание может привести к различного рода осложнениям и даже к жизненно опасным ситуациям. Среди возможных осложнений бесконтрольной аллергии фигурирует:

Появление новых видов аллергенов и новых форм чувствительности к ним. Например, на смену зудящим дерматитам при их расчесывании может прийти бактериальная и грибковая инфекция.

Анафилаксия, более тяжелая форма аллергии, которая чревата потерей сознания, резким снижением давления вплоть до остановки сердца.

Почему важно вести "дневник аллергика"? Причин несколько. Во-первых, он позволит точнее выявить триггеры - регулярные записи симптомов помогут проследить закономерность их появления и выявить способы их устранения. При этом дневник позволит оценить эффективность лечения - например, что дает смена лекарств или диета.

Во-вторых, ведение дневника действует чисто психологически - снижает тревожность, упорядочивает мысли и помогает выстроить общую картину заболевания.

В-третьих, дневник может стать незаменимым подспорьем для врача в постановке диагноза, подборе лекарств и образа жизни. Вдобавок окажет неоценимую помощь в выборе вида тестирования на аллергены, что значительно сэкономит время и деньги.

Не стоит забывать также о таких видах борьбы с аллергией, как ежедневная уборка, контроль состояния влажности воздуха в помещениях, регулярная смена постельного белья, применение воздушных и НЕРА-фильтров. Все это поможет создать чистую атмосферу, в которой не будет места аллергенам в виде бактерий и вирусов, микроскопических грибков, патогенных клеток и клещей.

Что касается профилактики аллергии, то по этому поводу наш эксперт Регина Лихачева отметила следующее:

«Профилактика аллергии бывает первичной (направленной на устранение причин и условий ее развития) и вторичной (предупреждение обострений и осложнений уже возникшего заболевания).

Поскольку предрасположенность к аллергическим заболеваниям передается по наследству, первичную профилактику нужно начинать уже во время планирования беременности. Родители должны вести здоровый образ жизни, а женщине, склонной к аллергии, в период вынашивания ребенка следует исключить не только курение, алкоголь и т.д., но и контакт с аллергенами, правильно питаться, избегать воздействия вредных профессиональных факторов.

Детям первого года жизни, имеющим генетически обусловленный повышенный риск возникновения аллергии, нужен правильный уход. Оптимально - грудное вскармливание. Профилактические прививки таким детям проводят только на фоне полного здоровья, а лекарства назначают строго по показаниям. Детям старшего возраста, помимо прочего, необходима правильная профориентация - не следует выбирать те специальности, которые подразумевают частый контакт с аллергенами.

Вторичная профилактика, наряду с перечисленными выше мерами, включает своевременный прием назначенных врачом препаратов и проведение аллерген-специфической иммунотерапии».

Остается добавить, что не менее важную роль в профилактике аллергии играют занятия спортом, налаженный полноценный сон и отсутствие стресса.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вылечить аллергию навсегда?

Специалисты утверждают, что это невозможно, так как аллергия относится к хроническим заболеваниям. Существуют методы лечения, которые сумеют облегчить симптомы этого заболевания, либо помогут добиться его длительной ремиссии. В последнее время, например, появились такие действенные методы как АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), которая существует в виде уколов, таблеток или капель. В организм вводятся определенные аллергены, которые "приучают" иммунитет на них не реагировать.

Есть биологическая терапия, которая применяется при атопическом дерматите и астме. Можно воспользоваться элиминацией аллергена, исключив контакт с ним. Наконец, лекарственная терапия предполагает лечение антигистаминными и гормональными средствами, с помощью которых устраняются симптомы аллергии.

Может ли аллергия пройти сама по себе?

Это явление носит название спонтанной ремиссии. Иммунная система действительно может со временем приспособиться к определенным аллергенам. Однако спонтанная ремиссия не всегда предсказуема, к тому же может также неожиданно вернуться даже после продолжительной ремиссии.

По крайней мере во взрослом возрасте рассчитывать на то, что аллергия пройдет сама собой, не стоит. Многое также зависит от вида аллергии. Например, пищевая или реакция на животных обладают подобным свойством - проходить.

Почему у ребенка проходит аллергия, а у взрослого нет?

Аллергия может проявляться по-разному и в любом возрасте. У детей аллергическая реакция может возникнуть в силу незрелости ферментной системы печени, которая не успевает расщеплять белки. По мере взросления она может пройти. У взрослого человека ожидать исчезновения аллергии самой по себе ожидать не стоит. Например, аллергия на определенные продукты может сопровождать всю жизнь.

Сколько длится лечение аллергии?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все зависит от индивидуального восприятия аллергена, формы заболевания и выбранного способа лечения. Например, лечение АСИТ длится около 6 месяцев на протяжении 3-5 лет, но может быть и круглогодичным.

В итоге дозировка, схема и длительность лечения для конкретного случая подбирается индивидуально специалистом-аллергологом.

Что эффективнее: таблетки или АСИТ-терапия?

Выбор лекарственных средств скорее зависит от индивидуальных особенностей пациента и типа аллергического заболевания, поэтому говорить о преимуществах таблеток перед АСИТ-терапией не корректно. Таблетками скорее всего можно убрать симптомы аллергии, в то время как при помощи АСИТ-терапии можно воздействовать на все звенья аллергического процесса и добиться длительной ремиссии.

Важно помнить, что АСИТ имеет некоторые противопоказания, и как любой метод лечения может привести к нежелательным реакциям.

Можно ли лечить аллергию народными средствами?

Можно, но не желательно. Нередко травяные отвары и мед сами являются аллергенами. В любом случае за выбором способа лечения аллергии лучше обратиться к врачу. Правда существуют гомеопатические способы лечения аллергии, которые как правило безвредны, но вполне действенны.

Можно ли вылечиться от аллергии на кошек?

Вряд ли можно вылечиться, но снизить чувствительность к аллергену и уменьшить частоту реакций на него вполне возможно. В частности, для этого можно использовать: медикаментозное лечение, блокирующее действие гистамина, АСИТ-терапию, устранение контакта с аллергеном.

При этом желательно почаще делать влажную уборку, использовать пылесосы с НЕРА-фильтрами против шерсти, соблюдать рекомендации по уходу за питомцем. По статистике 20% детей по мере взросления могут полностью избавится от симптомов аллергии на животных.

Что делать, если аллергия возвращается после лечения?

Если аллергия вернулась, то за повторной корректной терапией стоит обратиться к специалисту. Может потребуется выяснить наличие аллергена заново, а может появился какой-то другой раздражитель. Иногда достаточно будет анамнеза, а в отдельных случаях понадобится анализ крови или аллергопробы.

При возвращении аллергии после лечения необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил корректную терапию.

При этом в качестве лечения может быть назначена медикаментозная и АСИТ-терапия, физиотерапия, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) или магнитотерапию и импульсное излучение красного цвета.

Можно ли делать прививки при аллергии?

Специалисты не считают аллергию однозначным противопоказанием к вакцинации. Важно правильно оценить риски и принять все меры предосторожности перед вакцинацией, для чего необходимо проконсультироваться с врачом. Специалист поможет выбрать подходящее время и место для проведения прививки, тем самым снизив вероятность осложнений.

Абсолютным противопоказанием к вакцинации являются лишь тяжелые анафилактические реакции на определенные компоненты вакцины.

Как отличить аллергию от простуды?

Для начала стоит установить причину недомогания, для чего необходимо обратиться к врачу. Затем обратить внимание на длительность продолжающихся симптомов: простуда обычно проходит в течение недели, в то время как аллергическая реакция может продолжатся месяцами.

О многом могут сказать выделения из носа: при аллергии они как правило водянистые прозрачного цвета, в то время как при простуде - густые, желтоватые.

Температура тела при аллергии обычно не повышается, в то время как простуда сопровождается повышенной температурой.

Слезоточивое состояние глаз при простуде может быть вызвано общей интоксикацией организма, в то время как аллергия может сопровождаться аллергическим конъюнктивитом.

Обычно аллергия носит сезонный характер и может обостряться в определенное время года. Простуда может возникнуть в любое время года. Наконец, кожные реакции также разнятся. Для аллергии характерны высыпания, крапивница, покраснения и шелушения, в то время как при простуде подобные проявления носят эпизодический характер.

Какие тесты для выявления аллергии на антибиотики имеются в России?

Существуют следующие виды тестов, которые проводят в России для выявления аллергии на антибиотики:

Пенициллин G IgE (C1, ImmunoCAP), когда при помощи лабораторного анализа выявляется уровень специфических антител IgE к пенициллину G. Назначают его при подозрении реакции на бензилпенициллин, а также для диагностики токсикодермии в связи с приемом пенициллина.

Аллерген c1 - пенициллин G, IgE (ImmunoCAP), анализ, который позволяет определить в крови иммуноглобулины класса E, которые появляются при наличии аллергической реакции к пенициллину G.

Пенициллин V IgE (C2, ImmunoCAP), выявляется с помощью анализа крови, который выполняется по методике ImmunoCAP.

Также для диагностики аллергии на антибиотики используют кожные пробы, провокационные тесты и интрадермальный тест. Наиболее распространенный вид диагностики - тесты на кожную реакцию. При этом провокационные тесты требуют медицинского контроля: пациенту вводят малые дозы аллергена и наблюдают за его реакцией.

Интрадермальный метод заключается во введении антибиотика подкожно для выявления соответствующей аллергической реакции.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: аллергия представляет собой хроническое заболевание, которое окончательному излечению не поддается. Скорее можно говорить о достижении эффекта длительной ремиссии, к чему придется приложить немало усилий по выявлению причин аллергического заболевания и способов устранения его симптомов. Не меньшее внимание придется уделить профилактическим мерам и средствам поддерживающей терапии.

Важно выработать индивидуальный подход к методам борьбы с аллергией, а также следить за теми новинками, которые появляются в области аллергологии и иммунологии.

Уже можно с уверенностью утверждать, что будущее этих разделов медицины - за микробиомным подходом и генной терапией. Несомненно, ценность практического подхода в лечении аллергии заключается в ее раннем обнаружении, своевременном обращении к профильному специалисту и неустанном контроле протекания заболевания. Только в этом случае можно не ощущать симптомов и не чувствовать ухудшений качества жизни.