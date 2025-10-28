Психиатр осудил зумеров

Молодые люди часто не обращаются к специалистам и ставят себе диагнозы самостоятельно, заявил НСН Алексей Казанцев.

Молодежь часто отказывается обращаться к специалистам и может получить зависимость от антидепрессантов. Лучше обратиться к врачу, чем ставить себе какой-то диагноз по тестам из интернета, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с НСН.

Число случаев обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) среди лиц моложе 25 лет утроилось за 10 лет, подсчитали британские ученые из благотворительной организации OCD Action Ли Уоллбэнк. По словам специалистов, пандемия COVID-19, усилила проявления болезни. Казанцев отметил, что большая часть молодежи часто выдумывает себе диагнозы.

«Чтобы распознать у себя тот или иной психиатрический диагноз, необходимо не заниматься самодиагностикой и не проходить тесты в интернете. Среди поколения молодых людей это сейчас очень распространено. Они ходят по психиатрам или самостоятельно себе назначают лечение антидепрессантами, противотревожными препаратами. Часть из них могут вызвать зависимость без назначения врача, поскольку там опиаты. Да и любое психиатрическое и психологическое нарушение должно курироваться клиническим психологом или психотерапевтом в спайке с психиатром. Чтобы определить свой недуг надо обязательно прийти сначала либо к психотерапевту, либо к клиническому психологу, если вы побаиваетесь психиатра, либо сразу напрямую к нему», — подчеркнул он.

Казанцев добавил, что многие люди даже не понимают, как справляться со своими недугами.

«Большая часть людей приходит уже с синдромами, симптомами, и они даже их объяснить не могут. То есть это люди, которые уже начитались чего-то в интернете, примерили к себе все заболевания, а потом утверждают, что у них биполярное расстройство, ОКР и так далее. Еще минус в том, что многие ходят по разным психиатрам: с утра к одному, а вечером к другому, кто-то по четыре сеанса за день успевает. Даже появился сейчас термин "дуркинг". Люди пытаются попасть в психиатрические стационары и там пройти очищение. Как психиатр я этого не понимаю. Многие еще жалуются, что таблетки не помогают. Антидепрессанты последних поколений начинают действовать не сразу. Эффект ощущается только после 4-8 недели, то есть через месяц или два, но никак не завтра. Это не таблетка жаропонижающего или обезболивающего, тут не будет моментального эффекта», — заключил собеседник НСН.

