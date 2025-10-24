Врачи объяснили, почему болезни сердца «молодеют»

Период между 18 и 25 годами — время первых серьезных решений: учеба, работа, новые отношения, взрослая жизнь. Но именно в эти годы, предупредили врачи, многие начинают формировать привычки, которые подрывают здоровье сердца. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

По данным электронных медицинских карт, за последние 15 лет частота сердечно-сосудистых заболеваний у американцев моложе 40 лет выросла более чем в два раза, а среди курильщиков — втрое. При этом большинство молодых людей по-прежнему считает, что инфаркт и гипертония — болезни «старшего поколения».

«Я все чаще вижу пациентов 20–25 лет с высоким давлением, повышенным сахаром и ожирением, — рассказал практикующий кардиолог и исследователь из США. — Эти риски формируются очень рано, иногда еще к концу школы».

Главная причина — атеросклероз: отложения жира и холестерина на стенках сосудов. По данным исследований, сердечное здоровье начинает ухудшаться уже к 17 годам. С этого возраста показатели давления, сна, питания и физической активности постепенно смещаются в неблагоприятную сторону.

Одним из самых опасных факторов называют никотин. Его употребление среди 18–23-летних выросло с 21% в 2002 году до 43% в 2018-м — благодаря вейпам и никотиновым мешочкам. Никотин разрушает сосуды, ускоряет образование бляшек и повышает риск инфаркта.

Не менее тревожна статистика по лишнему весу: каждый пятый человек младше 25 лет уже имеет индекс массы тела выше 30. По прогнозам, к 35 годам ожирением будут страдать почти 60% молодёжи. При этом меньше половины молодых взрослых осознают, что высокое давление, холестерин и малоподвижность напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Регулярные визиты к врачу, измерение давления и сахара, беседы о семейной истории болезней — все это помогает вовремя выявить скрытые риски. Эксперты советуют не ждать, пока врач сам поднимет тему сердца, а спрашивать об этом напрямую.

Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов, влияющих на здоровье сердца. Четыре из них — поведенческие: регулярная физическая активность (около 20 минут в день), отказ от никотина, полноценный сон (7–9 часов) и сбалансированное питание с достаточным количеством рыбы, ягод и овощей.

Еще четыре — медицинские показатели: давление, уровень сахара, холестерин и индекс массы тела. У молодых людей три из этих четырех показателей за последние годы значительно ухудшились.

Кардиологи подчеркнули: именно сейчас — самое время обратить внимание на сердце. Проверка давления и сахара, отказ от вейпа, прогулка вместо такси и домашняя еда вместо фастфуда могут показаться мелочами, но именно из таких решений складывается здоровье на десятилетия вперед.