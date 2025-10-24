Доктора помогли женщине, проглотившей блистер с таблеткой

В Кемерове врачи спасли женщину, случайно проглотившую таблетку в упаковке.

В одной из больниц Кемерова экстренную помощь оказали местной жительнице, которая проглотила упаковку таблетки. Медики удалили посторонний предмет из желудка женщины.

Как сообщили в пресс-службе больницы имени М. А. Подгорбунского, она обратилась в больницу почти сразу после инцидента. Эндоскопическое удаление блистера заняло около десяти минут. После процедуры пациентка была выписана домой.

Специалисты предупредили, что при случайном заглатывании посторонних предметов не стоит пытаться избавиться от них самостоятельно, следует немедленно обращаться за медицинской помощью.