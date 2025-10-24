В какие мифы об остеопорозе вы должны перестать верить

Специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины перечислили распространенные заблуждения об остеопорозе и дали рекомендации по профилактике этого заболевания.

При остеопорозе кости теряют плотность и становятся хрупкими. В результате, возрастает риск переломов даже при обычном движении и незначительных нагрузках. Врачи относят остеопороз к одному из самых распространенных заболеваний костей. В связи с этим вокруг него ходит немало мифов, препятствующих сохранению здоровья.

Первый миф – остеопороз не бывает без боли. На самом деле, остеопороз может «молчать» годами. Выраженные признаки появляются тогда, когда кости становятся настолько слабыми, что происходят переломы. Поэтому важно регулярно проверять плотность костей и заниматься профилактикой.

Второй миф – переломы случаются после падений. Это не так: при остеопорозе компрессионный перелом позвоночника может возникнуть даже под весом собственного тела. Причем, это может случиться не только с пожилыми людьми.

Третий миф – нарушения осанки могут спровоцировать остеопороз. На самом деле, наоборот: именно остеопороз может менять осанку, но она не является его первопричиной.

Четвертый миф: остеопороз – женское заболевание. Правда, что женщины чаще сталкиваются с этой патологией костей, но и мужчины ей тоже подвержены. Каждый четвертый случай приходится на долю мужчин. Причиной могут стать некоторые лекарственные препараты (кортикостероиды), снижение уровня гормонов, а также наследственные факторы.

Специалисты подчеркивают: снижение плотности костей – не приговор. Простое изменение образа жизни может снизить риски. Кальций и витамин Д в рационе, физическая активность, своевременная консультация врача – помогают избежать осложнений и стабилизировать состояние.

Научно доказано: силовые упражнения могут повысить минеральную плотность костей почти на 11% всего за шесть месяцев. Физическая активность полезна всем, и особенно важна для женщин среднего и старшего возраста.