В популярном напитке обнаружили высокое содержание свинца

Исследователи Consumer Reports сообщили, что популярный напиток бабл-ти может представлять опасность для здоровья. Специалисты обнаружили в некоторых образцах, продающихся в США, повышенное содержание свинца. Как выяснилось, источник загрязнения связан с тапиокой — крахмалистыми шариками из корня кассавы, который активно впитывает токсины из почвы.

© Freepik

Эксперты объяснили, что из-за своей плотной структуры «жемчужины» тапиоки замедляют работу желудка и могут вызывать расстройства пищеварения, включая боли, тошноту и запоры. Медики также предупредили, что для детей напиток особенно опасен: шарики способны привести к удушью при неосторожном употреблении.

Кроме того, врачи указали, что бабл-ти может повышать риск образования камней в почках из-за высокого содержания оксалатов и фосфатов. При частом употреблении напиток создает дополнительную нагрузку на почки и обмен веществ.

По итогам анализа специалисты пришли к выводу, что регулярное потребление бабл-ти увеличивает вероятность ожирения, диабета и даже тревожных расстройств. Эксперты советуют относиться к напитку как к редкому десерту, а не включать его в ежедневный рацион, передает Consumer Reports.

В России и других странах все большую популярность приобретает экзотический напиток — бабл-ти. Что это такое и откуда взялось, разбиралась «Вечерняя Москва».