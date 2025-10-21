Две медицинские программы продлены до 2030 года

Чтобы решить проблему нехватки врачей в сельской местности и в отдаленных районах, государство инициировало программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участвуя в них, молодые специалисты, решившие переехать в сельскую местность, могут рассчитывать на поддержку. В этом году единоразовые выплаты составят до двух миллионов рублей. Всего на поддержку участников программы планируется направить почти 33 миллиарда рублей до 2030 года.

Программа "Земский доктор" стартовала в 2012 году, а чуть позднее - в 2015 году - заработала программа "Земский фельдшер". Изначально планировалось, что программы будут действовать до 2024 года, однако по поручению президента РФ они продлены до 2030 года.

Принять участие в программе могут врачи, фельдшеры, акушеры, а также медицинские сестры, работающие в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах. Для этого они должны соответствовать ряду требований: иметь российское гражданство, медицинское образование - высшее или среднее профессиональное, согласие на переезд и работу в сельской или отдаленной местности в региональном медучреждении. А также необходимо заключить трудовой договор с медучреждением на срок не менее 5 лет. Кстати, под сельской местностью подразумевается не только непосредственно село. В программу включены и рабочие поселки, поселки городского типа, а также города с населением не более 50 тысяч человек.

Сумма выплаты зависит от вакансии и места трудоустройства. На максимальную поддержку в два миллиона смогут рассчитывать земские врачи, отправляющиеся на Дальний Восток, Крайний Север и в Арктику. Получить 1,5 миллиона рублей можно, если выберешь труднодоступные населенные пункты, перечень которых каждый регион утверждает самостоятельно. По одному миллиону рублей получат врачи, работающие во всех других местностях. Для фельдшеров выплаты составляют: один миллион рублей при работе на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике, 750 тысяч - в труднодоступных районах, 500 тысяч - при трудоустройстве в остальные места.

Если медработник переезжает в новые российские регионы, его тоже поддержит государство. Для врачей единовременная выплата составит два миллиона рублей, для фельдшеров, акушеров и медсестер - один миллион рублей. Чтобы получить поддержку, врачу не всегда нужно переезжать. Например, если молодой специалист родом из села, поселка или маленького города после окончания учебы остается работать в родной местности, то он также получит выплату.

В прошлом году программы были немного скорректированы. У медработника появилась возможность однократно сменить место работы - перейти в другую медицинскую организацию, расположенную в пределах одного региона. До этого сменить место работы в течении пяти лет было невозможно. Смягчить условия правительству поручил президент в августе 2023 года.

Реализация программ постепенно меняет ситуацию к лучшему. Например, в Башкирии, по подсчетам местного минздрава, только за 2024 год удалось привлечь более трех тысяч медицинских специалистов в села и рабочие поселки. Кроме того, регион вошел в топ-5 по выплатам земским докторам. В 2024 году выплаты по обеим программам получили 230 человек на общую сумму 231 миллион рублей.

Молодые кадры смогут изменить положение вещей с медицинским обеспечением на селе и в отдаленных районах "Показатель обеспеченности населения врачами и медсестрами в медицинских организациях увеличился", - отметил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

С начала реализации программы "Земский доктор" в Чувашской Республике заключено 774 договора о предоставлении выплат. В этом году в регионе по программе пришли работать еще более 60 новых специалистов. Как отметил глава республики Олег Николаев на своей странице в соцсети, до конца года планируется привлечь еще около 20 специалистов.