Врачи спасли российского школьника с острым шипом в пищеводе

Стало известно о неординарном случае в Первой детской больнице Владивостока, где врачи эндоскопического центра извлекли из пищеварительного тракта десятилетнего мальчика бусину с острым шипом длиной более 15 миллиметров. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального детского здравоохранения Приморья.

По информации из официальных источников, ребёнок самостоятельно рассказал взрослым о проглатывании инородного предмета, однако по прошествии трёх дней он не вышел из организма естественным путём, что потребовало медицинского вмешательства.

Остроконечный шип бусины представлял собой риск повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта. Операция была осуществлена эндоскопическим способом и заняла около 40 минут, как рассказал руководитель отделения медучреждения Алексей Ткачук.

В медицинском учреждении также подчеркнули, что только за сентябрь 2025 года эндоскописты извлекли из организма малышей более 20 предметов различного происхождения — от мелочи, магнитов и батареек до элементов игрушек, пуговиц и даже ювелирных украшений.