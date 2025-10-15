Пенсионерку спасли благодаря быстрому определению диагноза

В Нижнем Новгороде врачи поликлиники № 30 спасли 69-летнюю женщину от инфаркта. Об этом рассказал главред медицинского издания Алексей Никонов.

© СОВА

Как оказалось, пенсионерка начала испытывать боли в груди. В связи с этим она обратилась за помощью и консультацией к дежурному врачу. Специалист сразу определил, что у пациентки инфаркт, и быстро вызвал скорую помощь.

В результате женщину госпитализировали в больницу прямо из поликлиники, пишет ИА "Время Н".

Ранее в Самаре спасли почку пенсионерке из Ростова-на-Дону. Медики удалили крупный камень из труднодоступного места, а также изъяли мумифицированный аппендикс. Сейчас она чувствует себя хорошо.