В России хотят признать экстремистским движение, убивающее миллионы людей

Демограф РАНХиГС Полина Кузнецова сообщила, что в 2023 году в России из-за ожирения умерли около 200 тысяч человек — каждый восьмой из общего числа умерших. За три десятилетия из-за ожирения погибли более 5 миллионов человек, из них 57% — женщины.

© Unsplash

В обществе идут дискуссии о бодипозитиве. Одни считают его полезным для принятия тела и борьбы с дискриминацией, другие видят в нём угрозу здоровью нации.

Мойка78 пишет, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ограничить деятельность сторонников бодипозитива, утверждая, что она подрывает здоровый образ жизни и способствует ожирению. Он также отметил популярность этих идей среди молодёжи и призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть возможность признания движения нежелательным.

Мурашко заявил, что «токсичный бодипозитив» вредит здоровью и призвал уделять больше внимания пациентам с избыточным весом, которые составляют до 40% больных неинфекционными заболеваниями. Он подчеркнул важность ответственного подхода к выявлению факторов риска и ранней профилактике заболеваний.

На Западе активно продвигают идею нормализации отношения к людям с избыточным весом, критикуя связь между ожирением и заболеваниями и делая акцент на отказе от борьбы с лишним весом.