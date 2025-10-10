Врачи провели операцию в прямом эфире

Хирург ГКБ №24 Сергей Ерин успешно провёл операцию по лапароскопии грыжи пищевого отверстия диафрагмы в прямом эфире телеканала “Доктор”. Об этом сообщили на странице больницы в соцсети.

© РИА Новости

Такая операция помогла пациенту полностью избавиться от изжоги. Прямо за операционным столом врач рассказал, чем опасна обычная изжога. Во время изжоги происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Постоянное воздействие кислоты может привести к перерождению клеток слизистой, а в худшем случае к раку пищевода.

Одна из причин изжоги — диафрагмальная грыжа. Вылечить её можно только хирургически. Из-за риска возникновения онкологического заболевания пациент и был прооперирован. Операция выполнялась через четыре небольших прокола и длилась около 45 минут.