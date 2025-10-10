Инфекционист объяснил, как обстоит ситуация с холерой в России

Организация Объединённых Наций выделила миллион долларов на борьбу с холерой в Чаде. Вспышка инфекции с середины июля затронула восточные регионы страны, где проживает большое число беженцев из Судана. На сегодня зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч предполагаемых случаев заболевания и почти 150 смертей. Средства пойдут на улучшение доступа к чистой воде, санитарии и медицинской помощи.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов рассказал Авторадио, как обстоит ситуация с холерой в России:

«Холера — это инфекция, относящаяся к особо опасным. Вирус очень легко распространяется с водой и при отсутствии чистой, кипяченой или обеззараженной другими способами воды — инфекция возникает практически у всех неиммунных лиц. Тяжелее всего она протекает у детей раннего возраста и может приводить к большому количеству летальных исходов. Также это связано с активностью миграционных процессов. На сегодняшний день на территории России вспышки холеры не регистрируются. Существуют меры специфической и неспецифической профилактики. Холера требует обязательного доступа к чистой питьевой воде. Специфическим методом профилактики также относятся вакцинация в таблетированной форме. Она давно разработана, применяется и достаточно безопасно может использоваться у детей, начиная с двух лет жизни и у взрослых».

По данным ООН, уровень летальности во время нынешней вспышки в Чаде — почти шесть%. Это значительно выше чрезвычайного порога, установленного Всемирной организацией здравоохранения.