Троечникам не позволят лечить пациентов

Все бюджетные места в медицинских вузах и на профильных факультетах в классических университетах могут стать целевыми, а за отказ выпускника отработать три года в государственном учреждении здравоохранения ему выпишут штраф в двукратном размере от потраченных на обучение бюджетных денег. Соответствующий законопроект поддержали в комитетах Госдумы по охране здоровья и по высшему образованию, его планируют рассмотреть в первом чтении на заседании палаты 8 октября 2025 года. При доработке документа депутаты предложили предусмотреть дополнительные меры поддержки для студентов-медиков, а также не допустить, чтобы штрафы для них и их семей стали разорительными. «Парламентская газета» узнала подробности.

Куда уходят кадры

До 70 процентов бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и около 75 процентов мест по специальности «Педиатрия» сегодня — целевые. Это означает, что абитуриенты могут заключить договор с конкретной больницей или поликлиникой и после получения диплома им будет гарантировано рабочее место. Более того, трудоустройство именно в это медучреждение станет их обязанностью.

По итогам приемной кампании в вузы 2025 года на целевые места зачислили почти 14,5 тысячи будущих врачей, что составило около половины квоты целевого приема. Дефицит медработников в России, по данным Минздрава на начало этого года, исчислялся десятками тысяч: не хватало 23 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер и фельдшеров. Поэтому в ведомстве предложили весь бюджетный прием на медицинские и фармацевтические специальности сделать целевым.

Система здравоохранения теряет до 35 процентов выпускников профильных специальностей — они либо вообще не хотят быть врачами, либо уходят в коммерческий сектор, привела данные замглавы Минздрава Татьяна Семенова в ходе обсуждения законопроекта на совместном расширенном заседании комитетов Госдумы 7 октября. Выпадают даже целевики, которых не останавливает существующий размер компенсации в виде стопроцентной оплаты стоимости обучения.

Доктора бывают разные

После выпуска из вуза целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, например в ординатуре, только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком.

Законопроект также предполагает, что выпускники, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет должны работать под руководством наставника. Заказчик при этом может предусмотреть дополнительные меры поддержки и развития компетенций студентов, например практики, начиная с первого курса, отметила Татьяна Семенова.

При нарушении договора студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсацию — в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации. Аналогичные меры ответственности предусмотрены для заказчика, если он не соблюдает условия договора, подчеркнула замглавы Минздрава.

Сейчас около 150 вузов реализуют программы ординатуры, то есть готовят узких специалистов. Всего таких программ 96, но востребованы их выпускники неравномерно: терапевтов и кардиологов нужно куда больше, чем косметологов или стоматологов.

«Ординаторы — это штучный товар, — объяснила Семенова. — Минздрав сможет оценить объемы целевой подготовки и произвести балансировку по специальностям».

Не только обязательства, но и поддержка

Обязательное наставничество, по мнению Минздрава, позволит молодому врачу плавно войти в профессию, убережет его от раннего профессионального выгорания. Депутаты с этим согласились, заметив, однако, что правовой статус наставника нужно четко определить.

«В советское время каждый завотделением был наставником, он получал за это доплату и нес ответственность, — сказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. — Человек должен дать согласие быть наставником, а не просто эта обязанность распространится на него директивно».

Еще один вопрос, который предстоит урегулировать ко второму чтению законопроекта, касается компенсаций для студентов, отчисленных в ходе обучения за неуспеваемость.

«Не будем ли мы готовить троечников?» — задался вопросом депутат Румянцев, имея в виду, что вузы начнут тянуть студентов, лишь бы не подвести их под драконовские штрафы.

В этой связи парламентарии проработают гибкую систему компенсаций, чтобы те, кто в процессе обучения понял, что лечить людей — это не для них, или просто не потянул нагрузку, не угодили в долговую яму.

Реформу медицинского образования следует рассматривать в увязке с нововведениями о платном приеме в вузы, отметил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Мы выстраиваем полную логику от планирования потребностей отрасли до поступления студентов и их трудоустройства», — объяснил он.

Медицинское образование — самое долгое и, соответственно, самое дорогое, а также имеет огромную социальную значимость, поэтому цена неправильных шагов особенно высока, заключил замминистра.

Еще один фокус внимания при работе над поправками к законопроекту — поддержка студентов-целевиков, отметил первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, молодой человек будет учиться наиболее комфортно и заинтересованно, только осознавая, что его на будущей работе ждут хорошие условия, служебное жилье и другие необходимые блага.