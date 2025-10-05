Хирурги спасли мужчину, который отпилил себе руку циркуляркой

Нижегородские врачи спасли руку мужчине, который случайно отпилил себе кисть циркулярной пилой. Об этом представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов сообщил в Telegram.

© vgoroden.ru

Как рассказал сын пострадавшего, пила перерезала кости и сухожилия, и кисть висела буквально на коже со стороны ладони. Мужчину доставили в Сормовскую больницу № 12, где травматологи в течение трех часов спасали ему руку. Они установили шесть спиц и сшили все разорванные сухожилия. Им также удалось сохранить чувствительность пальцев, и есть вероятность, что они полностью восстановят свои функции.

"Мы думали, что папе просто ампутируют конечность, но врачи в операционной сотворили чудо! Несмотря на простое оборудование и скромные возможности, удалось спасти не только кисть, но и сохранить чувствительность пальцев", — сказал сын пострадавшего мужчины.

Ранее сообщалось, что спасли пожилого мужчину с оторвавшимся тромбом в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»