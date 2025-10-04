Эксперты рассказали, когда начнется волна заболеваемости гриппом

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, с чем связано увеличение заболеваемости простудой осенью. Об этом пишет RT.

© Газета.Ru

По словам специалиста, одной из причин увеличения заболеваемости является похолодание. Кроме того, осенью увеличивается количество контактов между людьми. Дети после летних каникул возвращаются в детские сады и школы, а студенты посещают занятия в вузах. Таким образом формируются организованные коллективы.

«Все это способствует увеличению циркуляции вирусов между людьми — респираторных вирусов», — сказал Лебедев.

Эпидемиолог подчеркнул, что увеличение заболеваемости простудой — это типичная ситуация для осени. При этом ближе к зиме и в первые ее месяцы может наблюдаться вторая волна заболеваемости, но уже гриппом.

«Если сейчас люди болеют ОРВИ, то зимой мы, вполне вероятно, встретимся уже и с вирусами гриппа», — отметил специалист.

Лебедев добавил, что вакцинация остается надежным способом защиты от гриппа.