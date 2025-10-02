Врачи семь лет не могли отличить рак от синдрома раздраженного кишечника

Врачи в течение семи лет принимали рак за синдром раздраженного кишечника (СРК).

Как рассказала Daily Mail Бет Стичбери из Тонбриджа, она обратилась с жалобами на боль в желудке к терапевту, когда ей было 20 лет. С тех пор она посещала врачей восемь раз. За все эти годы у нее ничего, кроме СРК, не находили. Не предполагали, видимо, и онкологию в кишечнике. В прошлом году состояние девушки усугубилось, и ей, наконец, назначили колоноскопию. Так был выявлен рак кишечника четвертой стадии. Дальнейшие обследования показали, что заболевание распространилось по всему организму, в том числе затронув печень и легкие.

Бет рассматривает возможность подачи судебного иска. Девушка возмущена, что ее симптомы так долго неправильно диагностировались.

"Услышав о диагнозе, я не была шокирована, к тому времени я уже долго жила с ощущением, что со мной что-то не так, несмотря на заявления врачей. Все эти годы они говорили, что "беспокоиться не о чем", - поделилась британка.

Стичбери перенесла операцию, проходит химиотерапию и морально готова принять участие в любых доступных клинических испытаниях, передает издание.

"Сейчас я постоянно испытываю сильнейшую боль и уже забыла, каково это - стоять и не чувствовать боли. Чувствую себя слабой и не могу делать то, что делала раньше. То, что должен делать нормальный 27-летний человек. Я скучаю по обычным вещам, по прогулке с дочерью в парке", - рассказала девушка.

В комментариях к материалу многие пользователи поддержали Бет, призвав ее непременно подать в суд на британских врачей.