Назван неожиданный симптом ВИЧ-инфекции

Одним из первых симптомов ВИЧ-инфекции может выступать ночная потливость. Об этом газете «Известия» рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.

© Газета.Ru

«Впрочем, симптом неспецифический, и иных причин продолжительного ночного обильного потоотделения также может быть много. К примеру, туберкулез начинается точно так же. Потливость — спутник также сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ПМС у женщин, а также менопаузы», — добавил Маслиев.

По его словам, на фоне подавленного иммунитета могут проявиться и другие заболевания. Из-за потливости в организме нарушается водный баланс и происходит резкая потеря в весе, уточнил специалист. К другим симптомам недуга он отнес безболезненное увеличение лимфоузлов и повышенную температуру тела. Чтобы поставить диагноз, он посоветовал сдать анализы и обратиться к врачу.

Исследователи из Northwestern Medicine (США) до этого выявили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в мозге взаимодействует с белковыми фрагментами, связанными с болезнью Альцгеймера. Это может объяснить, почему у некоторых пациентов с ВИЧ возникают когнитивные расстройства.