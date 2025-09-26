Врачи спасли пенсионерку с невидимым раком

Чаще ходить на диспансеризацию советуют врачи в Новосибирске. Игнорировать профилактические осмотры опасно. Некоторые виды рака на ранних стадиях не дают о себе знать.

Историей про «незаметную» онкологию поделились авторы ТГ-канала регионального минздрава.

«Женщина 1962 года рождения не обращалась в поликлинику с 2021 года. Сотрудники отделения профилактики поликлиники № 27 пригласили ее на профосмотр и провели маммографию», – рассказали представители ведомства.

После УЗИ молочных желез акушер-гинеколог направила пациентку в Центр амбулаторной онкологической помощи, пациентке провели трепанбиопсию, которая позволила установить диагноз – новообразование молочной железы первой стадии.

«Рак на начальных стадиях опасен тем, что не беспокоит, – прокомментировала случай главврач поликлиники № 27 Светлана Тогобицкая. – У пациента ничего не болит, но чем раньше выявить, тем больше вероятность, что человек победит болезнь».

