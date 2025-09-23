Уфимца с инфарктом вынудили объехать три больницы из-за прописки

В Уфе мужчина с признаками инфаркта был вынужден посетить три больницы, прежде чем получил необходимую помощь.

Как рассказали близкие пациента, 20 сентября они привезли мужчину с подозрением на инфаркт в ГКБ No21. Однако вместо оказания помощи, по словам родственников, медики предложили им «записаться к врачу» и отправиться домой.

Оттуда пациента повезли в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Здесь проблему создала прописка больного в отдаленном Благоварском районе. Несмотря на это, медики оказали первую помощь и направили мужчину в больницу РЖД.

«Три раза врачи пытались вызвать скорую помощь для транспортировки, но в итоге пришлось самим везти пациента. До ночи его возили по больницам», — рассказали UFA1.RU родственники.

Лишь в третьей больнице мужчину удалось госпитализировать. По словам близких, врачи успели спасти пациента буквально в последний момент.

Министерство здравоохранения Башкирии представило свою версию событий. По данным ведомства, обращений в ГКБ No21 зафиксировано не было. В РКБ пациента осмотрел невролог, после чего он был направлен в больницу РЖД. На данный момент состояние пациента оценивается как средней тяжести, хотя информация о диагнозе официально не подтверждается.

