Врачи спасли мальчика, съевшего крысиный яд

В Московской области годовалый ребенок, находясь на даче, подобрал с пола крупу, обработанную крысиным ядом. Со слов его матери, она оставила сына в соседней комнате меньше чем на минуту. В это время он залез под стол, где находились зерна.

Испугавшаяся женщина сразу вызвала скорую помощь. Ребенок был доставлен в ближайшую больницу, откуда бортом санитарной авиации его перевели в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.

"Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации, где врачи незамедлительно провели массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма, - рассказала главный врач ДКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко. - К счастью, помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления - и здесь особая заслуга матери, которая оперативно обратилась к врачам. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда".

На данный момент маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.