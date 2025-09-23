Женщина рассказала о неожиданном первом симптоме рака

Жительница Великобритании Грейн Морган-О'Рурк пожаловалась на один симптом и случайно узнала, что у нее рак яичника. О неожиданном первом признаке своего заболевания она рассказала Daily Mirror.

Женщина отметила, что в 2022 году пошла на плановый прием к гинекологу и между делом сообщила врачу, что пару недель назад потянула мышцу на животе.

«Я делала скручивания в быстром темпе и почувствовала боль. Ощущение не проходило, но я не беспокоилась, так как оно напоминало мышечную боль», — вспомнила О'Рурк.

По словам пациентки, врач, услышав эту историю, сразу отправила ее на УЗИ, где нашли большую кисту яичника. О'Рурк добавила, что вскоре ей успешно удалили опухоль, но оказалось, что пять процентов ее клеток были злокачественными.

«Мне поставили диагноз "светлоклеточный рак яичников 1А стадии". Это редкая и агрессивная форма рака», — отметила женщина.

После операции британке пришлось пройти курс химиотерапии, она потеряла волосы и набрала вес, но убеждена, что ей повезло рано узнать о болезни.

«Врач сказал: "Ты буквально увернулась от пули. Все прошло хорошо, теперь просто живи», — рассказала О'Рурк.

Она призвала других женщин не игнорировать даже незначительные симптомы и не искать причины своих симптомов в интернете самостоятельно.

Ранее сообщалось, что врачи восемь лет принимали симптомы рака щитовидной железы у молодой женщины за тревожное расстройство. 30-летняя британка Тамейки Макбрайд рассказала, что все эти годы плохо себя чувствовала, но ее анализы были в норме.