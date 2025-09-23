Академик РАН назвал критерии выбора вакцины от гриппа

В наукограде Кольцово сегодня открылся форум биотехнологий OpenBio-2025. Общаясь с журналистами на пресс-конференции, Сергей Викторович Нетесов, д.б.н, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ ответил на вопрос: стоит ли вакцинироваться от гриппа и как выбрать вакцину.

Отвечая на вопрос, Сергей Викторович начал с красочного сравнения:

«Ну вот, например, вы же знаете, наверное, что, если вы покупаете в магазине самую дешевую колбасу, то мяса в ней нет, там горох переработанный, соя и так далее и тому подобное. А когда вы покупаете, действительно, качественный продукт, то он совершенно другой. Так вот вакцину надо тоже применять по отношению к себе самую лучшую, которая есть в стране».

Вирусолог перечисли критерии выбора, на которые стоит опираться, подбирая препарат.

Это должна быть вакцина, которая содержит три или четыре антигена по 15 микрограммов каждого. Вирусолог акцентировал:

«Не по 5, а по 15».

Второй момент – это должны быть крупные производители, потому что у них технологический процесс отлажен очень хорошо. Надо выбирать вакцину не дешевую, которая содержит много антигена, и которая вовремя обновляется – таких вакцин в России, по словам вирусолога, две-три. Он дал совет заглянуть на известные сайты – РЛС или Видаль – и выбрать препарат по параметрам, названным выше.

Про себя Сергей Викторович добавил: