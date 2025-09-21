В ВОП сообщили о количестве россиян с ожирением

Всероссийское объединение пациентов (ВОП) предложило придать ожирению статус социально значимого заболевания. Кроме того, данная организация вышла с инициативой о введении специальных налогов на товары, регулярное потребление которых ведет к увеличению массы тела.

© unsplash

По мнению представителей объединения, подобные шаги помогут остановить увеличение количества граждан, страдающих от лишнего веса, а также улучшить рацион питания подрастающего поколения. Информация об этом опубликована в издании «Ъ».

В ВОП подчеркивают, что случаи ожирения у жителей Российской Федерации, включая детей, выявляются всё чаще. Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения в 2024 году, в стране зарегистрировано 40 миллионов человек с подобным диагнозом. В объединении расценивают сложившуюся обстановку как серьезную опасность для здоровья населения страны, экономического развития и социальной стабильности.

ВОП предложило Министерству здравоохранения организовать совместную деятельность для привлечения дополнительного финансирования, необходимого для разрешения данной проблемы. Доходы от планируемых акцизов предлагается направлять на финансирование лечебных и профилактических программ, разработанных для борьбы с ожирением.

Данную инициативу ВОП поддержали независимые специалисты и сотрудники медицинских учреждений. Руководитель Российского общества бариатрических хирургов, Владимир Самойлов, акцентировал внимание на существенном экономическом бремени, которое ложится на государство из-за осложнений, вызванных ожирением. Он также предложил создать единую базу данных больных этим заболеванием и проводить образовательные мероприятия, посвященные современным методам лечения, в том числе и бариатрическим операциям.

