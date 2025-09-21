В Ингушетии изменился уровень младенческой смертности

В Ингушетии снизилась младенческая смертность. Ее уровень приблизился к среднероссийскому - 3,9.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения республики, в первом полугодии 2025 года показатель по Ингушетии составил 4,0, а в прошлом году за такой же период был 4,2.

«Результат не случайный. У нас улучшилась организация медицинской помощи беременным с осложнениями, проводится диагностика для выявления врожденных пороков развития плода. Также повышается квалификация медицинского персонала роддомов, улучшается оснащение медучреждений современным оборудованием. Больше внимания уделяется патронажу за детьми в возрасте до одного года», — рассказали в Минздраве Ингушетии.

В течение шести месяцев более трех тысяч новорожденных прошли в республике неонатальный скрининг - расширенные исследования на выявление наследственных и врожденных заболеваний.

По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, снижение младенческой смертности - результат не только скрупулезной работы медиков, но также успешной реализации нацпроектов и госпрограмм в республике. Цель - достичь уровня российских регионов, где этот показатель максимально низкий.

«Каждая сохраненная детская жизнь бесценна. Будем укреплять региональную систему здравоохранения, внедрять современные методы оказания медицинской помощи и повышать квалификацию специалистов», — отметил Калиматов.

Кстати, минувшим летом в Ингушетии завершили строительство нового инфекционного корпуса детской республиканской клинической больницы.

Он рассчитан на 60 мест. Пациенты будут жить в изолированных одноместных боксах с душем и санузлом. Спальные помещения оборудованы системой подачи кислорода и кнопкой экстренного вызова медсестры.