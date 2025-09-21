ВОЗ объяснил, ждать ли новой пандемии COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит риска новой пандемии COVID-19. Эксперты указали, что у населения выработался иммунитет к вирусу, однако расслабляться еще рано.

ВОЗ не видит риска возвращения уровня заболеваемости COVID-19 к показателям времен масштабной пандемии. Несмотря на то, что коронавирус все еще остается актуальной проблемой российского и мирового здравоохранения, на данный момент в нашей стране и за рубежом у населения выработался популяционный иммунитет, подчеркнули в организации. Этому способствовала программа вакцинации и перенесенные инфекции, пишет "Пятый канал".

При этом вирус продолжает развиваться, появляются новые штаммы, однако их подавляющее большинство не ведет к тяжелому заболеванию.

