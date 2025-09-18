Сердце, наоборот, не болит: Врач назвал три опасных симптома утром

Кардиолог Оливер Гуттман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблеме с сердцем, редко связаны с "сильной и резкой болью" в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил он.

По словам врача, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, "будто грудь стягивают ремнем".

Как пишет издание Independent, еще одно проявление, которое встречается все чаще, - это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка.

"Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий", - отметил кардиолог.

По его словам, есть такое понятие, как "сердечная усталость". Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать.

Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью (та же одышка) и после пробуждения. Сильная потливость, чихание и кашель - эти симптомы должны насторожить.

