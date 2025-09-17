Врачи вытащили из уха мальчика живого краба

В Мексике в ухе мальчика по имени Педро нашли живое существо. Об этом пишет Jam Press.

Мать Педро Китция Митре рассказала, что он стал жаловаться на боль ухе, когда вернулся с пляжа. Она отвезла мальчика в больницу. Врачи осмотрели ухо Педро и обнаружили внутри краба.

По словам Китции, услышав об этом, ее сын почему-то решил, что ослепнет. Ей пришлось убеждать его, что этого не произойдет. Тем временем врачи успешно вытащили существо из уха мальчика. Краба, который все еще был жив, отпустили.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании прожил 20 лет с деталью конструктора Lego в ухе и не подозревал об этом. Однажды она сама выскочила из его уха.