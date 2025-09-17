Онищенко рассказал, столкнется ли Россия с эпидемией ОРВИ

Эпидемии ОРВИ в России не будет, ожидается только эпидемический подъем заболеваемости, а к концу сентября — спад. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет», — уточнил он.

По словам Онищенко, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в РФ находится на уровне среднемноголетних показателей, которые отслеживаются десятилетиями.

При этом академик сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ среди школьников связан с началом нового учебного года.

«Потом, к концу сентября, будет спад, потому что та структура заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока там нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%», — объяснил Онищенко.

Накануне Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ. Число заболевших по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю.

По данным пресс-службы, наиболее высокий всплеск заболеваемости зафиксирован среди школьников. Специалисты ведомства тоже связывают данную тенденцию с окончанием периода отпусков и формированием детских коллективов.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.