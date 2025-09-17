Онищенко: эпидемии ОРВИ в России не будет

Газета.Ruиещё 4

Эпидемии ОРВИ в России не будет, ожидается только эпидемический подъем заболеваемости, а к концу сентября — спад. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко рассказал, столкнется ли Россия с эпидемией ОРВИ
© Газета.Ru
«Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет», — уточнил он.

По словам Онищенко, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в РФ находится на уровне среднемноголетних показателей, которые отслеживаются десятилетиями.

При этом академик сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ среди школьников связан с началом нового учебного года.

«Потом, к концу сентября, будет спад, потому что та структура заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока там нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%», — объяснил Онищенко.

Накануне Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ. Число заболевших по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю.

По данным пресс-службы, наиболее высокий всплеск заболеваемости зафиксирован среди школьников. Специалисты ведомства тоже связывают данную тенденцию с окончанием периода отпусков и формированием детских коллективов.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.