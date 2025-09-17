Названы неочевидные признаки проблем с почками

Хроническая усталость, потеря аппетита, отечность ног, трудности с концентрацией внимания и изменение мочи могут указывать на скрытые проблемы с почками. Об этом заявил испанский врач и медицинский директор университетской больницы Санитас-Ла-Морале Пабло Туррион в интервью изданию Hola.

Врач напомнил, что основной задачей почек выступает фильтрация крови. Эта функция включает обратный захват полезных веществ и выведение с мочой бесполезных, избыточных, вредных, токсичных соединений.

По словам специалиста, на ранних стадиях заболевания почек могут никак не проявляться, из-за чего токсины накапливаются в организме постепенно и незаметно. Однако есть ряд малозаметных симптомов, на которые стоит обратить внимание. Врач отметил, что насторожить должны постоянная усталость, потеря аппетита и сложности с концентрацией. Кроме того, поводом для обращения к врачу могут стать легкая отечность лодыжек и стоп, изменение цвета мочи, появление в ней пены, а также учащенное мочеиспускание.

Доктор Туррион подчеркнул, что многие пациенты игнорируют эти признаки или связывают их с другими недомоганиями, из-за чего обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Эксперт добавил, что особенно внимательными к своему самочувствию должны быть люди из группы риска. В нее входят пожилые, пациенты с сахарным диабетом, гипертонией, а также те, у кого есть генетическая предрасположенность к болезням почек.