В Германии зафиксировали дефицит лекарств

Перед началом сезона простудных заболеваний Германия сталкивается с серьезным дефицитом медикаментов, заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс.

Он в интервью газете Bild заявил: «И к этой зиме мы подходим очень плохо подготовленными. Проблема дефицита лекарственных средств стала неизменной темой в аптеках… У нас есть много лекарств, более 500 из них внесены в официальный список, которые трудно достать там, где есть перебои с поставками», передает РИА «Новости».

Прайс отметил, что помимо этих 500 наименований, существует еще больше препаратов, официально признанных дефицитными, что вынуждает Германию импортировать лекарства из-за рубежа для обеспечения стабильных поставок. Особенно остро ощущается нехватка антибиотиков для детей, лекарств от астмы, СДВГ и психотропных средств.

Глава ABDA подчеркнул, что Германия утратила статус «аптеки мира», передав эту роль Китаю и Индии. По его словам, страна теперь зависит от дешевых медикаментов из этих стран, а также от инновационных препаратов из США.

Согласно исследованию, опубликованному Федеральной ассоциацией оптовой торговли фармацевтическими препаратами Германии PHAGRO в декабре 2024 года, каждый второй житель Германии хотя бы раз сталкивался с нехваткой необходимых медикаментов для себя или членов семьи.

Ранее сообщалось, что власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования.