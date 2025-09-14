Врач заявила о дозе в три помидора

Для пользы организму стоит употреблять по два-три помидора в день, заявила врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.

«Взрослым нужно употреблять до 200-300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора», – сказала она в интервью РИА Новости.

Помидоры опасны при язве или гастрите с повышенной кислотностью. Если же проблем с желудочно-кишечным трактом нет, то томаты принесут только пользу за счет содержащихся в них витаминов С и К, группы В, а также калия и ликопина, важного антиоксиданта.

