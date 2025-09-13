Врачи спасли роженицу с отслойкой плаценты

В Тюмени врачи спасли жизнь роженицы с диагнозом «отслойка плаценты». Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

У пациентки была шестая беременность. Предполагалось, что роды состоятся 1 июня, но уже 6 мая женщина ощутила боли в животе. В приёмном отделении ей сказали, что это тренировочные схватки.

Ночью 9 мая Дарья проснулась от невыносимой боли и кровотечения. Бригада скорой помощи незамедлительно доставила её в Перинатальный центр — ей поставили диагноз «отслойка плаценты». В 2:02 на свет появилась их долгожданная дочь Стефания.

Таким образом, в День Победы у Дарьи родилась четвёртая дочь.

