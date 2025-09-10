Перечислены опасные методы самолечения простуды

Попытки самостоятельно вылечить простуду могут привести к довольно серьезным последствиям: если легкую форму можно побороть без врача, то при устойчивых и продолжительных симптомах самолечение может привести к тяжелым осложнениям и хроническим заболеваниям органов дыхания.

© unsplash

По словам врача Ольги Уланкиной, один из самых рискованных методов самолечения - бесконтрольный прием антибиотиков. Такое "лечение" нарушает баланс микрофлоры и формирует устойчивость у бактерий к препарату, что может сделать неэффективной антибактериальную терапию в будущем.

Также опасно увлечение жаропонижающими препаратами.

«Попытки сбить температуру до 38 °C парацетамолом или ибупрофеном каждые 2-3 часа могут привести к токсическому поражению печени и почек», — отметила специалист в беседе с Life.ru.

Одновременный прием нескольких разных лекарств с одинаковым действующим веществом может также навредить организму, добавила Уланкина.

Такие популярные методы самолечения, как ингаляции над кипятком и прогревания, в острой фазе простуды могут привести к дальнейшему распространению инфекции, особенно при гайморите.

Стоит быть осторожными и любителям принимать ударные дозы витамина С и иммуномодуляторов. Первый может спровоцировать камнеобразование в почках, а вторые - запустить аутоиммунные процессы, пояснила врач. А самолечение каплями от насморка более 5-7 дней грозит развитием медикаментозного ренита, так как сосуды, требуя все больших доз препарата, просто перестают на него реагировать.

В целом, если простуда протекает в легкой форме и у пациента нет хронических заболеваний, к врачу можно не обращаться - нужно дать организму покой, обильное питье, и иммунитет справится сам. Жаропонижающие стоит принимать только при температуре выше 38 градусов и строго в соответствии с инструкцией. Если же состояние не улучшается в течение трех-четырех дней, температура остается выше 38 градусов и не снижается лекарствами, появился кашель с мокротой и одышка, рекомендуется не заниматься самолечением и обратиться к врачу.