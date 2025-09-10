Врачи спасли дошкольника с огромным абсцессом печени

Хирурги ЧОДКБ спасли четырехлетнего ребенка с огромным абсцессом печени.

Родители привезли ребенка в экстренное приемное отделение: у него несколько дней держалась температура под 40, он кашлял и жаловался на боль в животе.

"Симптомы появились в Киргизии, где отдыхала семья. Местные врачи обнаружили на УЗИ и МРТ "объемное образование" в печени", - пояснили в челябинском минздраве.

В уральской больнице специалисты диагностировали огромный абсцесс правой доли печени, поразивший три из четырех сегментов.

"Размер абсцесса составлял 10-12 сантиметров. На снимках было видно, что из-за этого уже страдали другие органы - увеличенная печень их сдавливала", - рассказали врачи.

Решено было удалять правую долю печени, не вскрывая абсцесс: только так можно было помочь ребенку: абсцесс был многокамерным, и его причиной предположительно стала нагноившаяся киста с паразитами.

"Хирурги выполнили удаление правой доли печени вместе с частью диафрагмы, которая из-за воспаления срослась с образованием. Сложная и кропотливая операция длилась больше пяти часов и прошла успешно", - передает минздрав.

Уже на третий день малыша перевели из реанимации в обычную палату.