Как понять, не воняет ли от вас

Время от времени мы все плохо пахнем, но можем не замечать этого из-за так называемой носовой слепоты/обонятельной усталости. Она возникает, когда органы чувств привыкают к запахам, даже самым неприятным.

Наши органы чувств адаптируются к привычным запахам, и поэтому мы перестаём их ощущать. По этой же причине гости могут чувствовать запах вашей собаки в доме, а вы нет.

© Getty Images

Есть несколько способов справиться с этой проблемой, но они недостаточно изучены. Например, один из них - провести чистыми кончиками пальцев по коже головы или подмышек, а затем их понюхать.

