Врачи спасли подростка после укуса гадюки

В Ханты-Мансийском автономном округе врачи окружной клинической детской больницы Нижневартовска спасли жизнь подростку, которого укусила гадюка.

Школьник поступил в реанимацию в тяжёлом состоянии с выраженным отёком руки и высоким риском тромбоза и свёртывания крови, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Депздрав.

Врачи ввели пострадавшему противоядие и назначили медикаментозную терапию. После проведения комплекса мероприятий состояние подростка удалось стабилизировать. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В августе московские медики спасли девушку после укуса кобры. Об этом рассказали в столичном Депздраве.