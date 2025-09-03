В России появится новый перечень стратегически значимых лекарств

В России создадут новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления, которое определяет критерии отнесения лекарств к значимым.

Как следует из документа, в первый раздел войдут вакцины, препараты крови, инфузионные и перфузионные растворы, а также наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Второй раздел включает антибиотики, лекарства для лечения и профилактики социально значимых и инвалидизирующих болезней, а также препараты из национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Решения о включении препаратов будет принимать межведомственная комиссия при Минздраве. Заседания будут проходить не чаще одного раза в квартал.

Как пояснила "Российской газете" директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, перечень значимых лекарств и сейчас существует. Но он требует обновления, прежде всего в силу того, что часть препаратов из-за санкций в Россию не поставляются, а появились их отечественные аналоги. Эксперт считает, что в списке должны быть доступные по цене медикаменты, применяемые для оказания неотложной помощи при острых состояниях, таких, как анафилактический шок, кровопотеря, эпидемические вспышки инфекций, выраженный болевой синдром, психические расстройства.

В перечень включат те препараты, для которых есть технологическая возможность полного производства в странах ЕАЭС или уже оказывается господдержка такому производству. Для того, чтобы попасть в перечень, лекарство должно быть зарегистрировано в России или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также оно должно входить в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП); закупаться для госнужд в течение последних трех лет; использоваться для иммунопрофилактики по национальному календарю прививок; иметь происхождение из крови или плазмы человека, принадлежность к антибактериальным препаратам или кровезаменителям.

Закон, закрепляющий понятие стратегически значимого лекарственного средства, вступил в силу 1 сентября. Теперь правительство должно утвердить критерии для составления перечня и сам перечень.

Войдут в перечень и препараты, которые имеют одобренные клинические рекомендации, но не имеют аналогов в России.

«Обновление перечня стратегически значимых лекарственных средств - это давно назревшая задача. Период пандемии коронавируса ярко продемонстрировал, что эффективно и быстро справиться с этой задачей было возможным только странам, обладавшим научно-производственным потенциалом производства национальной вакцины», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он подчеркнул, что санкции со стороны США и европейских стран еще раз подтверждают необходимость создания суверенности в производстве основных лекарственных средств, которые обеспечивают защиту населения от инфекционной угрозы.

Однако, по словам эксперта, надо идти дальше.

«Ставка в начале 90-х на иностранные фармацевтические компании привела к тотальному разрушению отечественной отрасли. Если в СССР инсулин поставлялся в другие страны, то к началу 2000-х, наоборот, мы его стали импортировать», — отметил эксперт.

По его мнению, в целом данный реестр мог бы включать весь перечень лекарственных средств, которые используются для лечения основных видов заболеваний, которые встречаются в стране.

Как добавил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, перечень со стратегически значимыми лекарствами нужен для того, чтобы было понятно, какие именно лекарственные препараты более всего востребованы сейчас, и поддерживать их производство на территории России. Леонов уверен, что закрепление перечня стратегических лекарств сможет гарантировать наличие необходимых медикаментов в стране даже в условиях экономического кризиса. Главная цель инициативы - снизить риски нехватки лекарств.

Напомним, что закон, который закрепил понятие стратегически значимого лекарственного средства, вступил в силу 1 сентября. Он является рамочным, правительство должно утвердить критерии для составления перечня и сам перечень. На этот список препаратов будет распространяться особая процедура закупки - так называемое правило "второй лишний", по которому иностранные препараты будут отклоняться при наличии предложения о поставке российского препарата.